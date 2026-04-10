Netanyahu: España declara guerra diplomática a Israel y deberá asumir las consecuencias

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lanza un duro ataque contra el gobierno español, generando nuevas olas de tensión entre ambos países.

Un discurso contundente

Este viernes, Netanyahu acusó a España de difamar a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y de llevar a cabo una guerra diplomática contra su nación. En un video compartido en redes sociales, afirmó: «Israel no permanecerá en silencio ante quienes nos atacan».

Medidas drásticas

Como respuesta a estas acusaciones, el Primer Ministro anunció la expulsión de los representantes españoles del Centro de Coordinación en Kiryat Gat, una plataforma internacional destinada a ayudar y gestionar recursos para Gaza. Netanyahu justificó la medida citando la “postura reiterada de España en contra de Israel”.

Un llamado a la unidad

Netanyahu enfatizó: «Quienes atacan a Israel en lugar de a regímenes terroristas no serán nuestros aliados», subrayando su firme postura ante lo que considera una hipocresía internacional. «No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin repercusiones», añadió.

La Reacción de España

Ante estas declaraciones, el presidente español, Pedro Sánchez, se pronunció en un foro en Barcelona, pidiendo a la Unión Europea que reconsiderara su acuerdo de asociación con Israel. Sánchez acusó a Netanyahu de realizar «flagrantes violaciones del derecho internacional humanitario» durante la reciente escalada de ataques en Líbano, que han dejado más de 300 muertos.

Sánchez instó a la UE a actuar con coherencia frente a un país que, según él, «viola» los principios establecidos en el acuerdo bilateral que regula las relaciones políticas y comerciales.

“No permitamos una nueva Gaza en el Líbano”, agregó el líder español, reforzando la necesidad de una respuesta unificada y efectiva por parte de Europa.

Escalada de Conflicto

El intercambio de acusaciones se intensifica tras una reciente ola de bombardeos israelíes en Líbano, que ha causado numerosas víctimas, incluso entre civiles. A pesar de un alto el fuego frágil logrado entre Estados Unidos e Irán, Israel considera que tiene el derecho de actuar contra lo que asocia con Hezbolá, aumentando así la tensión regional.

Este nuevo capítulo de las relaciones entre España e Israel se suma a una larga trayectoria marcada por diferencias significativas desde el inicio del conflicto en Gaza en octubre de 2023. El gobierno español ha adoptado una postura crítica frente a la ofensiva militar israelí, lo que ha causado malestar en Tel Aviv.

Desde que España, junto a otros países, reconoció al Estado palestino en mayo de 2024, las disputas entre ambos gobiernos se han vuelto recurrentes. Netanyahu ha rechazado la postura española, que considera hostil, mientras que Sánchez continúa defendiendo los derechos humanos y la paz en la región.