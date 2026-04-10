Elon Musk exige la renuncia de Sam Altman en OpenAI y demanda millones

El empresario más influyente del mundo vuelve a hacer headlines al elevar su batalla legal contra OpenAI, exigiendo la salida de su CEO y reclamando una compensación desorbitante.

Una Demanda por Más de 134 Mil Millones de Dólares

Elon Musk ha declarado la guerra legal a OpenAI, pidiendo la destitución de Sam Altman y reclamando una compensación que supera los 134,000 millones de dólares. Según Musk, la organización se desvió de su misión original de ser una entidad sin fines de lucro.

La Controversia Legal en California

El caso se está ventilando en un tribunal federal de California. Musk sostiene que contribuyó con aproximadamente 38 millones de dólares a OpenAI bajo el entendimiento de que operaría como una entidad altruista. Sin embargo, argumenta que esa premisa ha sido traicionada.

Cambios Estructurales Cuestionados

De acuerdo con los argumentos presentados por sus abogados, la compañía alteró su estructura de manera ilegal, privilegiando intereses comerciales sobre los principios fundacionales. Musk está pidiendo que Sam Altman y Greg Brockman sean apartados de sus cargos, alegando que no han cumplido con su deber de proteger la misión pública de OpenAI.

Un Retorno a sus Raíces

Además, Musk exige que OpenAI recupere su estatus original como organización sin fines de lucro, lo que marcaría un cambio significativo tras las recientes transformaciones organizativas.

El Origen de esta Controversia

El enfrentamiento legal inició en 2024, cuando Musk presentó la primera demanda contra OpenAI, firma que cofundó en 2015, incluyendo también a Microsoft, su principal socio estratégico.

El enredo legal entre Musk y Altman, una disputada relación desde 2024.

Reclamos de Devolución de Ganancias

La demanda de Musk también incluye el reclamo de que las ganancias generadas bajo la actual estructura de OpenAI sean devueltas a la fundación, ya que considera que estas provienen de un modelo que infringe los términos originales.

Desarrollo del Caso en Oakland

El caso se desarrollará en un tribunal de distrito en Oakland, con la selección del jurado programada para el 27 de abril.

Respuestas de OpenAI

Desde OpenAI, han cuestionado las motivaciones de Musk, sugiriendo que sus acciones responden a intereses personales, y consideran que esta demanda es parte de una estrategia para ganar influencia en el sector y limitar la competencia en el ámbito del desarrollo de inteligencia artificial.

El Quiebre en la Relación Musk-OpenAI

La relación entre Musk y OpenAI se deterioró en 2018, momento en el que Musk dejó la organización tras intentar, sin éxito, integrarla con Tesla. Posteriormente, en 2023, lanzó su propia empresa de inteligencia artificial, xAI, intensificando así la competencia con OpenAI.