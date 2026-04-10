Edomex lanzará nueva estrategia contra el feminicidio, ocupa el sexto lugar a nivel nacional en 2026

El gobierno mexiquense lanza una ambiciosa estrategia interinstitucional para erradicar la violencia de género y mejorar el acceso a la justicia para las víctimas.

El Estado de México ha dado un paso significativo en la lucha contra el feminicidio, anunciando el inicio de trabajos para desarrollar una estrategia interinstitucional innovadora. Esta iniciativa busca proporcionar un plan integral de atención y acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género.

Con la colaboración de diversas secretarías y la Fiscalía General de Justicia local (FGJEM), el gobierno ha establecido una Mesa de Trabajo que coordina esfuerzos para enfrentar este grave problema social. Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, subrayó que esta estrategia es el resultado de las Mesas de Paz dirigidas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, alineándose con las políticas de prevención de la violencia de género impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cómo se Estructurará la Estrategia?

La secretaria de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández, detalló que la estrategia se cimentará en cinco ejes: identificación, atención, protección, procuración e impartición de justicia, y recuperación del proyecto de vida. Este plan se implementará en colaboración con la FGJEM, el Poder Judicial de la entidad, y otras secretarías como Seguridad, Salud y Educación.

También participarán organizaciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, la Comisión de Búsqueda de Personas, el DIFEM y la Comisión de Derechos Humanos.

Centros de Atención y Apoyo a Víctimas

La administración estatal ha habilitado 41 Centros LIBRE en la entidad y tres sedes de Ciudad Mujeres en La Paz, San Mateo Atenco y Amecameca. Estos espacios estarán destinados a ser el primer punto de contacto para las mujeres, buscando reconocer situaciones de violencia, empoderarlas y fortalecer redes comunitarias.

Además, se prevé colaboración con los Juzgados LIBRE del PJEM y las Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, donde se ofrecerán servicios de apoyo psicológico, jurídico y social, complementados con casas de transición, refugios y acompañamiento continuo para las víctimas.

Estadísticas Alarmantes: Edomex en el Contexto Nacional

El Estado de México se encuentra en el sexto lugar a nivel nacional en feminicidios, contabilizando cinco casos que representan el 5.3% del total en el país, según datos recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sinaloa lidera esta triste lista con 13 casos (13.8%), seguido por la Ciudad de México y Veracruz, ambos con nueve (9.6% cada uno).

Esta nueva iniciativa, si se ejecuta de manera efectiva, promete un cambio significativo en la lucha contra la violencia de género en la región, ofreciendo un camino hacia una mayor justicia y protección para las mujeres.