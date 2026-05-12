Dólar estancado, bonos en alza y riesgo país a la baja: ¿Arruinará Adorni el verano financiero?

La reciente polémica en torno al caso Adorni genera preocupación en el ámbito económico argentino. Muchos se preguntan si este escándalo podría afectar el clima financiero positivo que vive el país, caracterizado por un tipo de cambio estable y un riesgo país que se mantiene en niveles relativamente controlados.

El ministro Luis Caputo defiende la inocencia del Jefe de Gabinete, asegurando que las acusaciones no tendrán un impacto significativo en la economía. Según él, se prevé que los indicadores económicos mejoren notablemente hacia mediados de año.

Confianza en la Solidez Macroeconómica

Varios economistas, alineados con la perspectiva de Caputo, opinan que el orden macroeconómico alcanzado por el actual gobierno es más robusto que el de administraciones anteriores. Coinciden en que las denuncias de corrupción, por ahora, no desestabilizarán la economía y anticipan un panorama de desaceleración inflacionaria, estabilidad cambiaria y flujo positivo de divisas.

Advertencias sobre el Ruido Político

A pesar de la calma actual, algunos analistas no descartan que el clima político tenso impacte en el mercado financiero. Con las elecciones presidenciales a la vista, los inversores podrían mostrarse cautelosos, especialmente si la aprobación del presidente Javier Milei sigue en declive, como evidencian las encuestas recientes.

Expectativas de Inflación

Milei y su equipo mantienen la esperanza de que una mejora en los indicadores económicos ayude a revertir la percepción negativa sobre su administración. Un factor clave será el índice de inflación. Caputo anticipa que la tasa de abril podría haber mostrado una notable desaceleración respecto al 3,4% mensual registrado en marzo.

El Respaldo de los Expertos

El economista Gabriel Caamaño advierte que el impacto de las denuncias dependerá del daño político que puedan causar al gobierno y la posibilidad de que sea aprovechado por un adversario político. “Si la oposición se muestra razonable, podría desactivar el riesgo político. Sin embargo, el ‘riesgo kuka’ sigue siendo relevante”, señala Caamaño.

Perspectivas sobre el Mercado Financiero

Leonardo Chialva, de Delphos Investment, comparte la idea de que los escándalos políticos no necesariamente afectan el funcionamiento de la economía, ya que se requiere un manejo inadecuado de los recursos para desestabilizarse. Chialva también resalta que la historia muestra que las crisis económicas son más provocadas por malas gestiones que por los escándalos políticos.

Implicaciones Electorales

Los analistas, como Santiago López Alfaro, creen que aunque el caso Adorni afecta la percepción del gobierno, el riesgo país está influenciado por diversas cuestiones, siendo el historial de defaults uno de los más relevantes. La necesidad de una política de estado clara es crucial para evitar problemas financieros.

La Opinión Pública y la Corrupción

Martín Kalos, director de Epyca, destaca el impacto negativo del caso Adorni en la imagen de Milei, que ahora enfrenta un dilema: el respaldo a su gabinete podría percibirse como complicidad ante los ojos de la población. Sin embargo, aunque el descontento por el gobierno puede aumentar, se podría equilibrar con la percepción negativa hacia la oposición.

Futuro Político en el Horizonte

Con un año por delante antes del inicio de las campañas electorales, el escenario sigue siendo incierto. La posibilidad de medir el apoyo a los candidatos opositores depende de cómo evolucione la situación. A medida que se acerquen las elecciones, la atención del mercado se centrará en las proyecciones de Milei, y la reputación de su gobierno podría ser crucial para su futuro político.