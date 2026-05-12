Emiliano Yacobitti confronta al subsecretario de Políticas Universitarias: ‘Mienten sin vergüenza’

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, desmintió las afirmaciones del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a días de la cuarta marcha universitaria programada.

En la previa de la cuarta marcha universitaria, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, cuestionó contundentemente un comunicado emitido por el subsecretario de Políticas Universitarias Nacional, Alejandro Álvarez. En este comunicado, Álvarez afirmó que el gobierno ya había transferido los fondos necesarios para los hospitales escuela. Ante esto, Yacobitti no dudó en responder: «Mienten, sinvergüenza,» lo que pone de manifiesto la creciente tensión en el ámbito educativo.

El Contexto de la Controversia

El anuncio de Álvarez llega en un momento crítico para la comunidad universitaria, que se encuentra movilizada exigiendo recursos adecuados y respuestas efectivas frente a la situación de los hospitales educativos. La respuesta de Yacobitti destaca no solo la discrepancia sobre la información, sino también un profundo malestar en la comunidad educativa ante la falta de apoyo gubernamental.

Reacciones en la Comunidad Universitaria

A medida que se aproxima la marcha, cada vez son más las voces que se levantan en defensa de los hospitales escuela y en reclamo de políticas más efectivas. La respuesta de Yacobitti resuena con las preocupaciones de muchos estudiantes y docentes que ven en la situación una falta de compromiso por parte del gobierno.

El Clamor por Recursos

Las universidades y sus hospitales juegan un rol crucial en la formación de profesionales de la salud. El reclamo de financiamiento se vuelve aún más relevante en un contexto donde la salud pública se enfrenta a desafíos constantes. La comunidad universitaria sigue insistiendo en la necesidad de un apoyo financiero genuino y sostenido.

La Marcha Universitaria en el Horizonte

Con la marcha a la vista, la expectativa crece alrededor de la participación de diferentes sectores de la sociedad que acompañarán esta manifestación. Se espera que sea un evento multitudinario, que refuerce la voz de la comunidad universitaria y la preocupación por el futuro educativo y sanitario del país.