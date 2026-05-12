Caputo en la cuerda floja: ¿El adiós de Macri y el riesgo del populismo?

La reciente declaración del ministro de Economía, Luis Caputo, ha generado un revuelo significativo, con reminiscencias del turbulento año 2019 en la memoria colectiva de los argentinos.

Durante una entrevista televisiva, Caputo afirmó que en los próximos 18 meses podríamos ver un renacer de la economía argentina, lo que incluiría un aumento del empleo, una desaceleración de la inflación y un dólar estable. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue su afirmación de que “imagina un 2019 diferente”, cuando, en realidad, se refería a 2027. Este desliz no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Un Recorrido por el 2019: Análisis de un Año Turbulento

El año 2019 fue un annus horribilis para el anterior gobierno de Mauricio Macri, y aunque Caputo no estaba en el gabinete durante ese período, su influencia en la economía sigue siendo innegable. Como arquitecto del financiamiento argentino en los mercados internacionales, Caputo jugó un papel crucial en la obtención de un préstamo del FMI, una de las líneas de crédito más grandes del organismo, que alcanzaró los 57 mil millones de dólares.

Repercusiones Financieras Post-Primarias

El 12 de agosto de 2019, tras unas elecciones primarias que sorprendieron a todos, el clima financiero se tornó caótico. El riesgo país se disparó un 68 %, y el valor del dólar subió un 23 % en cuestión de horas. Este contexto se tradujo en una caída dramática del mercado, con un desplome del 35 % en los títulos de deuda y un descenso del 48 % del índice S&P Merval en dólares.

Caputo y el Concepto del “Riesgo Kuka”

En sus declaraciones recientes, Caputo hizo referencia al temor del “riesgo kuka”, un término que ha entrado en la conversación política actual en relación a un potencial regreso del kirchnerismo. A pesar de su afirmación de que “no existe”, el mercado tiene una visión muy diferente, concediendo entre un 10 y un 15 % de probabilidad de que este riesgo vuelva a manifestarse.

Desafíos Económicos Actuales

La economía argentina enfrenta aún un camino incierto. Aunque se observan ligeros repuntes, como un aumento del 3,2 % en la actividad industrial y una leve desaceleración de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, expertos como la consultora LCG advierten que estas mejoras son efímeras y carecen de un sustento sólido.

Mirando Hacia el Futuro

La situación de la economía sigue siendo volátil, y la confianza de los argentinos en el gobierno se ve mermada. Con un ajuste en el gasto y un posible aumento en las tarifas de transporte, la incógnita persiste: ¿puede realmente Argentina esperar un 2027 próspero, o estamos destinados a repetir la historia?