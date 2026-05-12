El hijo que desenterró a su padre en Cisjordania por la amenaza de colonos

La Desgarradora Historia del Entierro Interrumpido en Cisjordania

Colonos armados desentierran la tumba de un anciano en un acto de violencia sin precedentes.

Mohamed Asasa se encontraba en un momento de duelo tras la reciente muerte de su padre, Hussein, de 80 años, cuando recibió una noticia desgarradora: colonos israelíes habían interrumpido su entierro y exigían que desenterraran el cuerpo.

Una Interrupción Dolorosa El trágico suceso tuvo lugar en la aldea de Asasa, cerca de Jenín. Justo momentos después de haber sepultado a su padre, Mohamed se vio sorprendido por gritos de niños que comunicaban la intrusión de los colonos en el cementerio. Hussein, querido en su comunidad, había sido enterrado de acuerdo con las tradiciones islámicas en una sencilla tumba en la colina frente a la aldea.

Un Funeral en Tiempos de Tensión Consciente de los posibles conflictos, Mohamed había solicitado permiso a una base militar israelí para llevar a cabo el funeral sin inconvenientes. Sin embargo, menos de 30 minutos después de la sepultura, él y sus hermanos volvieron al cementerio para enfrentar la escena impactante de colonos armados desenterrando la tumba.

El Clímax de la Agresión A medida que los colonos excavaban, Mohamed intentó negociar, pero el tiempo era escaso. Cuando se dio cuenta de que estaban a punto de alcanzar los restos de su padre, se vio obligado a tomar medidas desesperadas para protegerlo.

Los colonos, provenientes del asentamiento reestablecido de Sa-Nur, no solo desafiaron la sepultura, sino que exigieron que la familia exhumara el cuerpo, alegando que el lugar era demasiado cercano a sus tierras.

Violencia y Abandono Documentos en video revelan el doloroso momento en que la familia tuvo que desenterrar la tumba bajo la vigilancia de colonos armados, advirtiendo: «O lo hacen ustedes, o lo hacemos nosotros». Mientras tanto, el ejército israelí intervenía, confiscaron herramientas, pero la familia puso en duda su inclusión, alegando que permanecieron inactivos.

Las fuerzas de defensa, al ser consultadas, emitieron un comunicado condenando cualquier acción que atente contra el orden público y la dignidad, tanto de vivos como de fallecidos.

Denuncias a Nivel Internacional El incidente ha sido calificado por la oficina de derechos humanos de la ONU como «espantoso», subrayando la deshumanización en los Territorios Ocupados. Ajith Sunghay, el jefe local de la oficina, aseveró que este acto muestra un desprecio total hacia las vidas de los palestinos, afirmando que «no perdona a nadie».

Los testimonios locales resuena la tensión en la comunidad tras la reinstalación del asentamiento de Sa-Nur, con un residente advirtiendo que los colonos actúan como si fueran dueños absolutos de la región.

Un Lugar de Descanso Alternativo Finalmente, después de enfrentarse a numerosas adversidades, los hijos de Hussein pudieron darle un último adiós en un cementerio alternativo, lejos de la violencia y angustia que ensombrecieron su despedida.