Marcha en Córdoba: La UTN solo cubre el 27% de sus gastos con el presupuesto nacional

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) atraviesa una difícil situación financiera, donde el presupuesto nacional solo cubre el 27% de sus gastos. Este contexto ha llevado al colapso de aulas, obligando a los estudiantes a cursar en los pasillos.

El decano de la UTN, Federico Olivo, alertó que el financiamiento recibido del gobierno nacional es insuficiente para cubrir los costos de operación de la institución. Los ingresos propios, provenientes de actividades como propiedad intelectual y capacitaciones, son imprescindibles para sostener el funcionamiento académico.

La UTN enfrenta una creciente matrícula, con más de 17.500 estudiantes en sus programas de ingeniería. Sin embargo, el aumento de alumnos ha llevado a situaciones críticas, como comisiones de más de 180 estudiantes en aulas ya sobrecargadas, y en algunos casos, estudiantes de tercer año de Ingeniería en Sistemas deben cursar en los pasillos.

Marcha por Financiamiento Adecuado

Mañana, estudiantes y autoridades de la UTN marcharán junto a la UNC desde el Monumento de la Reforma en Ciudad Universitaria. Ambas instituciones buscan visibilizar la crisis que enfrentan y presionar por un aumento en el financiamiento público.

La Ley de Financiamiento Universitario en Debate

Olivo respondió a las afirmaciones del gobierno sobre la falta de recursos, enfatizando que el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario no solo es necesario, sino que es una obligación del Poder Ejecutivo. «No podemos debatir si hay o no dinero, esa parte está estipulada en la ley», sostuvo.

Un Futuro Comprometido

El decano comparó la situación actual con las crisis de los años 90, donde el ajuste en la educación técnica resultó en una falta de profesionales calificados en el mercado laboral. «Lo que estamos viviendo ahora tendrá repercusiones a largo plazo y no debemos subestimar su impacto», advirtió.

A pesar de las dificultades, Olivo destacó la dedicación del cuerpo docente, quienes continúan comprometidos con la educación de los estudiantes, incluso en condiciones desfavorables. «Su compromiso es admirable, incluso de aquellos que pueden haber apoyado al actual gobierno», concluyó.

El desencuentro entre el gobierno y la comunidad universitaria es palpable, reflejando un deterioro en la relación que antes se consideraba sólida. Esta situación invita a una reflexión crítica sobre el futuro de la educación en el país.