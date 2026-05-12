El polémico cambio al calendario escolar 2026: la SEP lo anuncia, defiende y cancela en solo una semana

La reciente decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 ha generado un mar de polémica, solo para ser revocada en poco tiempo.

En menos de una semana, la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó, defendió y luego canceló la propuesta de finalizar el ciclo escolar el 5 de junio en vez del 15 de julio, disparando uno de los debates más controversiales en el ámbito educativo nacional.

El Anuncio Inicial y la Reacción de la Sociedad

El pasado 7 de mayo, Mario Delgado, secretario de Educación, anunció en sus redes sociales que el ciclo escolar concluiría antes debido a temperaturas extremas y la próxima realización del Mundial de Fútbol 2026 en México. Este planteamiento fue recibido con críticas instantáneas de padres y educadores, quienes cuestionaron el impacto sobre el aprendizaje de los alumnos.

Respuesta y Ajustes del Calendario Original

Tras una reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) el 11 de mayo, quedó confirmada la permanencia del calendario original, que establece 185 días de clases. La modificación del calendario, que habría recortado casi 40 días de clases, fue finalmente descartada.

Argumentos a Favor y en Contra de la Propuesta

La propuesta inicial de adelantar el cierre fue respaldada por algunos gobernadores y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes argumentaron que la medida beneficiaría a estudiantes y docentes, especialmente por el calor extremo y la logística del Mundial.

Sin embargo, críticos advierten que esta decisión podría perjudicar a los alumnos rezagados y complicar la situación para las familias trabajadoras que deben buscar alternativas para el cuidado de sus hijos durante las largas vacaciones.

Intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que intervenir, enfatizando que el cambio no era definitivo. Esto contrastó con la percepción pública de que la decisión de la SEP ya estaba sellada.

La Reunión Final y el Acuerdo Alcanzado

Finalmente, tras una reunión de casi seis horas, se formalizó que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el 15 de julio, tal como había sido planificado desde un principio. Este cambio se realizó a solicitud de diversos actores educativos y en cumplimiento de la normativa vigente.

Conclusión del Caso

El episodio puso de relieve las tensiones dentro del sistema educativo, así como la necesidad de un diálogo más efectivo entre el gobierno y la comunidad educativa. La SEP reafirmó su compromiso con una educación estable y coherente, manteniendo los ajustes para las condiciones climáticas y eventos especiales en ciertas regiones del país.