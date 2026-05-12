Maní Argentino: Caen Precios, Disminuye Siembra y Expectativas por Acuerdo Mercosur-UE

El presidente de la Cámara Argentina del Maní, Diego Bracco, dialogó con Canal E sobre la situación actual del sector, que enfrenta desafíos por la caída de precios internacionales, pero mantiene optimismo por el potencial de expansión hacia Europa y Asia.

La campaña de maní en Argentina ha comenzado con retrasos y un panorama global complicado. Según Bracco, la reducción del área sembrada ha sido un 25% debido a la baja de precios en el mercado internacional y a una sobreoferta en 2025.

Desafíos en el Mercado del Maní

Bracco explicó que el mercado del maní opera de forma diferente a otros cultivos agrícolas. “No contamos con precios a futuro, a diferencia de la soja o el maíz”, indicó, lo que provoca que la mayoría de las negociaciones se realicen en el momento, generando menos previsibilidad para los productores.

En la actualidad, los precios internacionales están entre un 20% y un 25% por debajo del año anterior, aunque el líder de la Cámara confía en una recuperación en los próximos meses, impulsada por una menor producción global. “Espero que el mercado reaccione y los precios suban”, añadió, señalando que países como Estados Unidos, China, India y Brasil también han disminuido su superficie sembrada.

Oportunidades en Europa

Bracco subrayó que la comercialización del maní depende de la calidad del producto. Tras el secado y selección, el maní argentino se exporta mayormente a Europa, tanto en su forma natural como en productos elaborados. “Hoy, el 70% del maní consumido en Europa proviene de Argentina”, afirmó, atribuyendo este liderazgo a la calidad de la producción nacional.

El acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea facilitará la reducción de aranceles para productos industrializados, como la pasta de maní o el maní tostado. “Nuestra expectativa es avanzar hacia un mayor valor agregado en Europa”, concluyó.

Expansión hacia Asia y Consumo Interno

El sector del maní no solo busca fortalecer su posición en Europa, sino también expandirse hacia Asia, donde el consumo de maní está en crecimiento. Bracco mencionó que la Cámara trabaja para aumentar su presencia en mercados que experimentan un crecimiento poblacional y económico significativo.

En el mercado local, el consumo de maní muestra señales positivas, impulsadas por el interés en proteínas vegetales y un estilo de vida más saludable. “El maní aporta más proteína que un huevo”, destacó Bracco. Además, hay un aumento en la diversidad de productos disponibles y propuestas gastronómicas que buscan integrar el maní en la dieta cotidiana, más allá de su uso tradicional como snack.