“QR!”: “Nunca hemos estado tan mal desde el regreso a la democracia”

Universidades en Crisis: La Educación Superior en Argentina Bajo Amenaza

Durante el programa «QR!» en Canal E, expertos del ámbito universitario expresaron su preocupación por la situación desgastante de la educación superior en Argentina, instando a la movilización en defensa de la universidad pública.

Voces Críticas en el Debate

El debate contó con la participación de líderes como Clara Chevalier, Joaquín Carvalho y Ana Arias, quienes cuestionaron las políticas de ajuste del Gobierno y denunciaron el impacto negativo en el poder adquisitivo de los docentes.

“Estamos en una situación de catástrofe. El futuro de la universidad está en duda”, expresó Chevalier, quien además mencionó que muchos docentes dejan las aulas o se ven obligados a tener múltiples empleos para poder sobrevivir.

Un ayudante de primera con diez años de antigüedad percibe aproximadamente $250.000, una cifra que no cubre ni alquiler ni alimentos, como afirmó la líder sindical.

Becas Progresar: Un Monto Insuficiente

El panorama se complica aún más con el monto actual de las becas Progresar, fijadas en solo $35.000, que, según Carvalho, “no es suficiente ni para el transporte diario”.

“Esta situación no implica únicamente el bienestar de las universidades, sino el futuro de nuestro país”, agregó el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), destacando que los problemas financieros afectan a todos los sectores de la comunidad universitaria.

Impacto en la Calidad Académica

Los oradores del programa enfatizaron que la disminución de personal docente y el recorte presupuestario comprometen seriamente la calidad educativa y la imagen internacional de las universidades argentinas.

La Universidad Pública: Un Pilar de Progreso

Los expertos resaltaron la importancia de la universidad pública como un catalizador de movilidad social y generador de conocimiento. Arias, decana de Sociales de la UBA, afirmó que la educación superior argentina “es un modelo a seguir” por sus estándares académicos internacionales.

“Lo público debe ser accesible para todos”, sostuvo, enfatizando que la falta de un salario digno pone en riesgo la existencia de la universidad.

Reacciones Gubernamentales y Datos Cuestionables

Durante la transmisión, la gestión del Gobierno de Javier Milei fue duramente criticada por sus políticas de financiamiento universitario. Los asistentes al programa señalaron inconsistencias en las cifras publicadas sobre la matrícula estudiantil y la situación de las universidades en el país.

Calificando de “falacias” algunos datos gubernamentales, Arias defendió el incremento en la matrícula universitaria, advirtiendo que uno de cada cuatro jóvenes argentinos se encontraba en el nivel superior al término del mandato anterior.

Chevalier concluyó que la situación actual es aún más grave que durante la crisis de los años 90. “Hoy no solo defendemos un modelo universitario, sino la propia existencia de la universidad pública”, concluyó.

Los invitados hicieron un llamado a todos a participar de la movilización en Plaza de Mayo y en diversas ciudades del país este martes. “Esta marcha no tiene un fin en contra de nadie, sino a favor de la educación pública y nuestro futuro”, sentenció Carvalho.