Salvatierra critica a Jorge Macri por ‘persecución a los sectores populares’

Desafíos sociales y económicos: Alejandro Salvatierra critica la gestión de Jorge Macri

En una entrevista reveladora en el programa «QR!» de Canal E, el legislador porteño Alejandro “Pitu” Salvatierra expuso su preocupación por la situación de los sectores vulnerables en Buenos Aires. Asegura que la administración actual ignora las necesidades de los más desfavorecidos.

Denuncias de persecución a sectores populares

Durante el programa, Salvatierra cargó duramente contra las políticas sociales y de seguridad del gobierno de la Ciudad. Al dirigirse a las medidas que afectan a vendedores ambulantes, recicladores y pequeños comerciantes, el legislador denunció un plan que enfrenta a los pobres entre sí. “Se está violando la Constitución de la Ciudad y de la Nación”, afirmó, enfatizando que las autoridades no brindan las habilitaciones necesarias para quienes trabajan en la vía pública.

“Estas personas luchan por llevar comida a su hogar y son tratadas como criminales”, añadió Salvatierra, refrendando sus palabras con ejemplos de discriminación contra jóvenes de barrios populares. “A los chicos los detienen por su aspecto y les exigen documentación sin razón aparente”, reveló.

Cuestionamientos a la gestión de Jorge Macri

Salvatierra dirigió sus críticas al jefe de Gobierno, Jorge Macri, al que acusó de crear un “enemigo social” para desviar la atención de su gestión sin resultados. “Ante la falta de mejoras en la Ciudad, ha optado por perseguir a los sectores más vulnerables”, subrayó.

El legislador también se refirió al clima político actual, impulsado según él por el Gobierno de Javier Milei, que promueve la responsabilidad individual en el contexto de la crisis económica. “La narrativa es que si no llegas a fin de mes, es culpa tuya, y no de un modelo que arrasa con el empleo”, explicó.

Crisis habitacional alarmante

La situación habitacional en la Ciudad de Buenos Aires también fue un tema central de la discusión. Salvatierra informó que se han registrado más de 800 desalojos administrativos en los últimos meses, afectando a miles de personas. “A pesar de la construcción de viviendas, la problemática habitacional sigue empeorando”, indicó.

Criticó los operativos que clausuran comercios en barrios populares mientras las comunidades enfrentan emergencias en infraestructura y servicios. “Las villas suelen luchar con problemas básicos y, sin embargo, se atacan sus comercios”, comentó.

Impacto de la crisis en los jóvenes

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Salvatierra abordó el sufrimiento de los jóvenes. “Tenemos adolescentes con problemas de ludopatía y casos de intentos de suicidio en los últimos meses”, comentó con preocupación. Relacionó esto con el deterioro económico de las familias y la difícil elección entre comer o pagar la educación de los hijos.

El legislador también destacó cómo el creciente endeudamiento entre los sectores populares ha llevado al auge de opciones de crédito informal, afectando aún más a las familias.

Propuesta de desendeudamiento para familias vulnerables

Para hacer frente a esta crisis, Salvatierra presentó un proyecto de ley que busca ofrecer asistencia a familias endeudadas en barrios populares. La propuesta incluye líneas de financiamiento para refinanciar deudas y un sistema de préstamos informales entre vecinos, con plazos y cuotas ajustados a sus ingresos.

“La solución no puede ser individual. Este es un problema colectivo y debe ser abordado como tal”, afirmó con determinación.