Feroz temporal en Mar del Plata: Oleaje provoca daños en el emblemático muelle del Club de Pesca

Un violento temporal ha dejado su huella en Mar del Plata, afectando severamente una de las estructuras más queridas de la ciudad: el Club de Pesca. Con más de un siglo de historia, esta emblemática institución enfrenta ahora los desafíos de la naturaleza.

La Fuerza del Mar: Impacto en el Histórico Espigón

Mar del Plata, reconocido como el centro neurálgico de la pesca deportiva en la costa bonaerense, ha sido testigo de daños significativos en su icónico espigón. El presidente del Club, Rodolfo Murillo, informó que una losa sobre montada sufrió daños considerables, actuando como un “fusible” ante el embate de las olas monstruosas.

Gracias a su resistencia, la estructura principal del muelle no presenta riesgos críticos, permitiendo que los aficionados a la pesca respiren un poco más tranquilos. No obstante, los costos de reparación empiezan a preocupar a los directivos del club.

Cierre y Precauciones: Seguridad ante Todo

Las feroces condiciones meteorológicas generaron la suspensión de todas las actividades náuticas y el cierre temporal de escolleras. Además, el acceso a algunas zonas costeras fue restringido para proteger a los transeúntes del imponente oleaje. La Prefectura Naval Argentina y el Consorcio Portuario Regional se mantuvieron vigilantes ante las fluctuaciones del mar.

Planes de Recuperación: Un Compromiso con la Tradición

Consciente de la importancia de la pedana para la comunidad pesquera, el Club trabaja codo a codo con los especialistas para realizar una evaluación detallada y llevar a cabo las reparaciones necesarias. Su objetivo es restablecer el funcionamiento de este emblemático espacio lo más pronto posible, manteniendo viva la tradición pesquera que caracteriza a la ciudad.

Un Símbolo de Mar del Plata: La Luz del Club de Pesca

Con más de 102 años de legado, el Club de Pesca de Mar del Plata sigue brillando en la costa, iluminando cada noche su bahía con sus clásicas luces azules. Este lugar no solo es un punto de encuentro para pescadores, sino un auténtico símbolo de la pasión que despierta la pesca en la Costa Atlántica.

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