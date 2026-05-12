BTS y la Crisis Económica: México ante el Tenso Escenario con EE. UU.

La llegada de BTS a la Ciudad de México no solo desató la locura entre los fanáticos, sino que también dejó una marca económica significativa en el país. En un contexto tenso, este evento revela mucho más que solo música.

Enrique Hernández, un reconocido periodista mexicano, aseguró en una reciente entrevista con Canal E que los conciertos de la famosa banda surcoreana generaron un impresionante impacto económico en la capital, alcanzando los 100 millones de dólares en solo tres días. Este fenómeno se produce en medio de un clima de incertidumbre política y stagnación económica.

Un Concierto Que Impulsó la Economía

La visita de BTS movilizó a miles de aficionados, lo que impulsó el comercio local y estimuló la economía en un momento crítico. Hernández señala que, a pesar de las complicaciones en la venta de entradas en 2025, el gobierno mexicano intervino para facilitar el regreso de la banda, logrando que más fans pudieran disfrutar de su música en vivo.

Desafíos Económicos en el Horizonte

A pesar del éxito del evento, surgen interrogantes sobre la situación económica de México. Hernández enfatiza que la administración de Claudia Sheinbaum ha enfrentado serias dificultades para levantar la economía, resaltando la falta de inversión y la desconfianza empresarial como problemas persistentes.

“La economía mexicana está estancada, y actualmente la industria apenas crece”, advierte el periodista, quien también menciona la inseguridad y la corrupción como factores que afectan la confianza de los inversionistas.

Medidas Gubernamentales y Energías Renovables

Según Hernández, el gobierno ha implementado cambios en varias políticas económicas con el fin de atraer inversiones, especialmente en el sector de energías renovables. Sin embargo, estas iniciativas aún no son suficientes para revertir la tendencia de crecimiento cero en la industria.

Tensión Diplomática: México y Estados Unidos

En el ámbito internacional, la relación con Estados Unidos se ha vuelto tensa, especialmente tras las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por asociación con el narcotráfico. Hernández sugiere que las declaraciones de Donald Trump podrían responder a una estrategia política en el marco de las elecciones estadounidenses, aprovechando el caso político de México para desviar la atención.

Claudia Sheinbaum ha salido en defensa del gobernador, exigiendo al gobierno estadounidense evidencia concreta de las acusaciones. Esta situación se desarrolla en un contexto electoral delicado, tanto en México como en Estados Unidos.