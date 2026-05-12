Wall Street Journal: La recuperación de Argentina está estancada

La reciente decisión judicial sobre los bienes de Cristina Kirchner ha despertado expectativas en torno a un cambio en Argentina. Sin embargo, desde The Wall Street Journal sugieren que el camino hacia la normalización del país sigue siendo incierto.

A través de la columna de opinión “¿Por qué se ha estancado el regreso de Argentina?”, la analista Mary Anastasia O’Grady plantea que, para Javier Milei, la mejor estrategia para avanzar sería adoptar una dolarización de la economía. Aunque el decomiso de activos kirchneristas representa lo que muchos ven como un paso hacia la justicia, O’Grady mantiene su escepticismo sobre la verdadera independencia del sistema, mencionando la “larga tradición del abuso del poder estatal”.

Según el artículo, la desconfianza en las instituciones argentinas ha alcanzado niveles alarmantes, y recuperarlas podría ser un proceso que demande generaciones.

Desafíos del Banco Central y las Expectativas Económicas

El Wall Street Journal también critica el papel del Banco Central en la actual crisis económica. Citando al economista Nicolás Cachanosky, destaca que los intentos de estabilización en Argentina han fracasado en el pasado, sugiriendo que el problema radica en un entorno donde las normas se flexibilizan para servir a intereses políticos.

Un Balance Mixto para el Gobierno de Milei

O’Grady menciona que, a pesar de heredar una economía al borde del colapso a fines de 2023, Milei ha logrado un superávit fiscal primario y una desregulación en sectores cruciales. La economía creció un 4,4% en 2025, y actualmente se observa un «boom sin precedentes» en las industrias de petróleo, gas y minería.

No obstante, alerta que se espera un cierre de 2026 con una inflación del 30%, lo que representa un crecimiento modesto para un país en desarrollo. A pesar de la fortaleza de la agricultura y la extracción de recursos, el comercio y la manufactura muestran un desempeño débil, lo que provoca creciente descontento entre aquellos que se sienten excluidos.

Incertidumbre en el Mercado: El Desafío del “Carry Trade”

O’Grady expone que, actualmente, la economía enfrenta una inestabilidad crítica derivada del “carry trade”. Según ella, no existe una demanda genuina de pesos; la moneda es utilizada principalmente para obtener beneficios de la diferencia de tasas con el dólar.

«Esta situación genera vulnerabilidades, ya que anticipa que el Banco Central tendrá que emitir más pesos para honrar las deudas. Es un ciclo dañino que Argentina no puede romper», concluye la analista.