Miguel Ponce: «Podría haber nueva escalada antes de la visita de Trump a China»

La inminente reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en China se ve envuelta en un clima de incertidumbre, marcado por la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán. Miguel Ponce, experto en Comercio Internacional, analiza cómo estas dinámicas podrían influir en el panorama global.

Miguel Ponce, reconocido especialista en Comercio Internacional, destacó en una reciente entrevista con Canal E que la fricción entre Estados Unidos e Irán podría intensificarse justo antes de la histórica cumbre entre los líderes estadounidense y chino.

Escalada de Tensiones en Medio Oriente

La situación se ha agravado tras el rechazo de Irán a una propuesta de Estados Unidos, situación que Donald Trump ha desestimado. Ponce sugiere que este ambiente refleja una disputa táctica crucial en vísperas de negociaciones significativas. “Ambas partes buscan fortalecer sus posiciones antes de llegar a un acuerdo”, afirmó.

El analista advierte que el clima internacional podría volverse más tenso en las próximas horas, especialmente antes de la visita de Trump a China, sugiriendo que podríamos asistir a un nuevo aumento de hostilidades. “No sería sorprendente ver una escalada considerable antes de este viaje”, declaró.

Impacto en los Mercados Internacionales

Las declaraciones recientes de Trump han generado inquietudes en los mercados globales. Los precios del petróleo han vuelto a aumentar y el oro ha recuperado valor, sumando a la volatilidad financiera actual. “Los mercados están experimentando grandes fluctuaciones”, comentó Ponce.

La Cumbre Trump-Xi: Un Encuentro Decisivo

La espera por la cumbre entre Trump y Xi Jinping en China se intensifica, ya que es la primera vez en una década que líderes de estos dos países se reúnen en territorio chino. Este encuentro se centrará en temas cruciales como el conflicto con Irán, el control del Estrecho de Ormuz, la situación en Taiwán y la competencia comercial.

Ponce subraya la importancia de las tierras raras, esenciales para la inteligencia artificial y la industria militar. “China posee más del 60% de las tierras raras del mundo, y el 90% de las tierras raras refinadas”, explicó, destacando los esfuerzos de Washington por contener la creciente influencia china.

La Estrategia de Estados Unidos en América Latina

Durante la entrevista, Ponce enlazó la estrategia global de Trump con su enfoque en América Latina, apuntando a la importancia estratégica de México en la geopolítica actual. “Trump ve a México como parte de su área de influencia”, afirmó, aludiendo a las acusaciones sobre el narcotráfico.

El especialista añadió que las tierras raras están siendo consideradas un recurso clave para la región, señalando que países como Brasil y Argentina están siendo observados por Estados Unidos en función de sus recursos minerales.