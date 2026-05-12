Playas y Balnearios Devastados: El Impacto de la Ciclogénesis en Mar del Plata

Las intensas tormentas que azotaron la Costa Atlántica han causado estragos en Mar del Plata, generando preocupación entre vecinos y autoridades locales. Las impresionantes imágenes del escenario tras el paso de este fenómeno son alarmantes.

Los efectos de la ciclogénesis en Mar del Plata han sometido a la ciudad a una transformación drástica, especialmente en el tramo entre los balnearios de San Carlos y Alfar. El mar, en un avance imparable, ha arrasado con médanos, vegetación costera y escaleras de acceso, dejando a su paso un paisaje desolador y acantilados de hasta ocho metros donde antes había playa.

Diego Sánchez Cabezudo, guardavidas y administrador de balnearios, describió la situación como «devastador«, señalando que la franja costera ha quedado «destruida», con un impacto que afecta gravemente la infraestructura del lugar.

Basura y Daños en la Costa

La alteración del paisaje ha sido tan sorprendente que el acceso a varias playas se ha vuelto inutilizable; las escaleras han desaparecido y el suelo que sostenía estas estructuras ha sido erosionado. Además, la situación se agrava con una preocupante acumulación de residuos en la costa, dejando plásticos y escombros expuestos, lo cual afecta no solo el entorno natural sino también la percepción visual de los visitantes y residentes.

Apartado de estos puntos críticos, otros lugares emblemáticos como Playa Grande, el Torreón del Monje y el Paseo de las Américas han sufrido daños significativos en sus instalaciones. En el Muelle de los Pescadores, la erosión ha sido evidente, afectando su estructura frontal.

Erosión Costera: Un Problema Persistente

Expertos locales advierten que este fenómeno no es un caso aislado. Relacionan la situación con un proceso de erosión costera sostenida que se ha intensificado debido a eventos climáticos extremos. La falta de una infraestructura adecuada para mitigar estos efectos ha generado vulnerabilidad en los sectores costeros, que se ven expuestos al avance constante del mar.

La expansión urbana hacia el sur de la ciudad ha crecido sin contar con obras de protección costera, lo que ha contribuido a la grave situación actual.

Después de este evento climático, el clima en Mar del Plata comienza a estabilizarse, pero con temperaturas bajas y cielos nublados que se mantendrán durante la semana, no superando los 16 grados. La ciudad ahora se enfrenta al arduo desafío de evaluar y recuperar los daños causados por la ciclogénesis, en medio de un panorama complicado y de largo plazo.