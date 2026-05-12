Escasez de Álbumes Panini: Búsquedas en Google superan las de Milei

La llegada del álbum del Mundial 2026 ha desatado una búsqueda frenética en kioscos de todo el país, provocando una escasez sin precedentes que ha dejado a muchos coleccionistas sin sus esperadas figuritas.

El lanzamiento del álbum oficial del Mundial 2026 ha generado un revuelo en Argentina que va más allá de lo esperado. La colección, producida por la empresa Panini, ha desbordado la demanda, superando incluso a las búsquedas relacionadas con el presidente Javier Milei, según informes recientes sobre tendencias digitales.

Un Recurso Escaso: La Queja de los Kiosqueros

La situación se ha vuelto crítica. La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) ha presentado un reclamo formal a Panini por la falta de suministro. Los kioscos han denunciado que sus existencias han sido desviadas a supermercados y estaciones de servicio, dejando a los pequeños comerciantes sin productos para atender a un cliente que abarca tanto a niños como a adultos.

La revolución en el negocio de las figuritas

El Auge de un Mercado Paralelo

El desabastecimiento ha dado lugar a un mercado paralelo donde los precios se han disparado. Mientras que el costo oficial de cada sobre con siete figuritas es de $2.000, en plataformas de reventa los precios se disparan a $3.700.

La falta de un suministro adecuado ha llevado a los consumidores a recorrer distintos comercios en busca de los artículos, solo para encontrarse con estanterías vacías o locales que nunca recibieron la mercancía.

Más que un Juego de Niños: La Búsqueda se Generaliza

La popularidad del álbum ha trascendido más allá de los niños; los adultos también están inmersos en esta frenética búsqueda. Las redes sociales han visto el surgimiento de grupos de intercambio que han sumado miles de participantes mayores de 30 años, quienes se organizan para canjear figuritas repetidas.

Desafíos en la Logística de Distribución

La logística para obtener los sobres ha llevado a extremos insólitos, incluso a comerciantes que viajan desde la provincia de Buenos Aires hacia Uruguay para abastecerse. En ciudades como Mar del Plata, Rosario y Córdoba, los reportes indican que el stock se agota en cuestión de horas.

Los locales de barrio se quejan de que las grandes cadenas han recibido prioridad en las entregas, rompiendo con la tradición de distribución de figuritas.

Impacto del Álbum en la Agenda Nacional

La locura por completar el álbum ha eclipsado incluso los anuncios económicos del gobierno. A medida que la población ha mostrado un interés casi absoluto por las figuritas, las búsquedas online relacionadas han superado a los temas políticos predominantes. Algunos kioscos han limitado la venta a 25 sobres por persona, pero esto no ha frenado las largas filas que se forman en barrios como Palermo y Caballito.

Emocionantes historias de reencuentros

Los precios en el mercado informal del álbum han alcanzado hasta $80.000, mientras que el costo estimado para completar la colección básica ronda los $295.000. Esto refleja la alta demanda y la especulación en un mercado que parece no tener fin.

La escasez de figuritas ha transformado una actividad recreativa en un fenómeno nacional, generando un frenesí logístico que sobrepasa cualquier expectativa. Estas pequeñas piezas de papel se han convertido en un símbolo de la pasión futbolera que une a toda una generación en Argentina.