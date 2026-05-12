Scaloni presenta la prelista de 55 convocados para la Selección

A poco más de un mes del gran evento futbolístico, la AFA dio a conocer la prelista de convocados de la Albiceleste. Lionel Scaloni ha elegido un mix interesante que podría traer sorpresas emocionantes para los hinchas.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reveló la lista preliminar de los jugadores que integrarán la Selección Argentina de cara al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. A medida que se acerca la fecha del torneo, el entrenador Lionel Scaloni hizo oficialmente la entrega a la FIFA y la AFA publicó los nombres que podrían vestir la celeste y blanca.

Sorpresas en el arco y en la defensa

Una de las grandes novedades es la inclusión del joven arquero Santiago Beltrán, de River Plate, quien ha destacado recientemente por su desempeño. Completa la lista de arqueros Emiliano “Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Walter Benítez y Facundo Cambeses. Los tres primeros son los que cuentan con más probabilidades de formar parte del equipo definitivo.

En la defensa, todo apunta a que Gonzalo Montiel y Nahuel Molina se consolidarán como los laterales elegidos, aunque Molina presenta una preocupación tras sufrir un desgarro. Se suman a la prelista jugadores como Agustín Giay, Kevin Mac Allister y Nicolás Capaldo, así como Lautaro Di Lollo, de Boca Juniors, y Zaid Romero, que actualmente se desempeña en el Getafe.

Novedades en el centro del campo y la delantera

El mediocampo también trae caras nuevas. Milton Delgado y Tomás Aranda, ambos de Boca, se destacan como sorpresas, así como Guido Rodríguez, Nicolás Domínguez y Aníbal Moreno. Conviene mencionar a Emiliano Buendía, Alejandro Garnacho, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni, Mateo Pellegrino y Matías Soulé como opciones que Scaloni tiene en mente.

Convocados destacados de la prelista

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Walter Benítez, Facundo Cambeses y Santiago Beltrán.

Defensores: Agustín Giay, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Capaldo, Kevin Mac Allister, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero, Facundo Medina, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico y Gabriel Rojas.

Mediocampistas: Máximo Perrone, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Aníbal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Nicolás Domínguez, Emiliano Buendía y Valentín Barco.

Delanteros: Lionel Messi, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Thiago Almada, Tomás Aranda, Nicolás González, Alejandro Garnacho, Giuliano Simeone, Matías Soulé, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni, Santiago Castro, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez y Mateo Pellegrino.

Jugadores que se quedan fuera

A pesar de la convocatoria de Emiliano «Dibu» Martínez y Gerónimo Rulli, la ausencia de Franco Armani es notable, ya que no ha sido citado desde hace casi dos años. En la defensa, solamente Juan Foyth se queda fuera debido a una lesión grave. Por otro lado, Alejandro «Papu» Gómez no ha regresado a la selección después de la conquista del Mundial en Qatar 2022.

Entre las figuras que se ausentan, destacan Ángel Di María, Paulo Dybala y Ángel Correa, quienes recientemente tomaron caminos diferentes en sus carreras. Sin embargo, jugadores como Germán Pezzella y Guido Rodríguez siguen en la prelista, aunque con reducidas posibilidades de ser parte del once titular en el Mundial.