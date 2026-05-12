Adam Bareiro estará ausente en varios partidos

La reciente derrota de Boca Juniors ante Huracán en La Bombonera no solo dejó un mal sabor en el aire, sino que también trajo consigo una preocupación significativa: la lesión de Adam Bareiro. La afección del delantero paraguayo podría repercutir en los próximos encuentros del equipo y en su futuro con la Selección Nacional.

Una Caída Dolorosa

Bareiro salió del campo de juego a los 24 minutos del primer tiempo, después de intentar una chilena que le costó caro. La noticia se ha vuelto un tema sensible para el plantel que dirige Claudio Úbeda, especialmente con la Copa Libertadores a la vista.

Detalles de la Lesión

Previo al partido, Bareiro ya había estado lidiando con una molestia física, que se agravó tras su intento de gol. Después de caer al suelo, se mostró incapaz de continuar y acudió al banco de suplentes, expresando dolor en la zona del aductor.

El periodista Diego Monroig, de ESPN, reportó que el delantero sufrió un desgarro significativo entre el aductor y la zona abdominal, lo cual limita sus posibilidades de participación en el corto plazo.

El Impacto en Boca y en la Selección Paraguaya

Con un pronóstico de recuperación de al menos 21 días, Bareiro se verá obligado a perderse el crucial encuentro contra Cruzeiro programado para el martes 19 de mayo. Además, su participación en el cierre de la fase de grupos frente a Universidad Católica está en duda, dependiendo de cómo evolucione su estado físico en las próximas semanas.