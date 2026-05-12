Docentes de ATECh realizan ruidazo en el inicio de un paro de 48 horas

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) se unió a la Marcha Federal Universitaria, enfatizando la necesidad de un mayor financiamiento en todos los niveles educativos.

Este lunes, los docentes de Chubut iniciaron un paro de 48 horas en reclamo de un aumento salarial acorde con sus necesidades, y ya en su primer día de protesta llevaron a cabo una reunión abierta en la Plaza de la Escuela 83. Durante el evento, cantaron el Himno Nacional y realizaron un «ruidazo» por las calles del centro de la ciudad.

Un Paro que Resuena entre los Educadores

La decisión de llevar a cabo la huelga fue resultado de asambleas escolares, donde los educadores expresaron su rechazo a la propuesta salarial del gobierno provincial. La gran mayoría de los docentes nucleados en ATECh se manifestaron en contra de los términos acordados, a diferencia de otros gremios que aceptaron la oferta gubernamental.

Consolidando Reclamos Educativos

Este 12 de mayo, los docentes de la Regional Sur comunicaron su intención de unirse a la Marcha Federal Universitaria, buscando fortalecer su voz en favor de un financiamiento educativo adecuado. La acción conjunta subraya la importancia de la educación en la agenda pública y la necesidad de recursos sustentables para garantizar su calidad.