Dal Poggetto: «Aumento del costo de vida en Argentina en dólares»

La economista Marina Dal Poggetto analiza la situación económica actual, advirtiendo sobre el alto costo de vida en dólares que enfrenta el país. Su visión es clara y crítica, revelando los desafíos que se avecinan.

Análisis del Estado Económico

En declaraciones realizadas a Splendid AM 990, Dal Poggetto expone que la economía argentina presenta un escenario complejo. El programa fiscal actual busca mantener el equilibrio en un contexto de ingresos decrecientes, lo que resulta en una necesaria reducción del gasto.

El Impacto de la Incertidumbre

La economista también señala que la incertidumbre sobre el prestamista de última instancia trae consigo grandes desafíos. La «pared de vencimientos» que el Gobierno debe enfrentar en los próximos dos años marcará el rumbo de la política económica del país.

Estabilización y el Rol del BCRA

Dal Poggetto resalta que, a pesar de la situación, existe una estabilización en el sistema, gracias a medidas tomadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esto incluye el uso del dólar como ancla y la compra de divisas, junto con una reducción de la tasa de interés para expandir el crédito y buscar un repunte en la actividad económica.

Riesgos y Acceso al Crédito

La experta enfatiza la necesidad de observar cómo reaccionará el equipo económico ante la caída del riesgo país y los límites en el acceso al crédito para el Gobierno. Cualquier error en este ámbito podría acentuar aún más las dificultades financieras.

Proyecciones de Inflación

En cuanto a la inflación, Dal Poggetto indicó que, según mediciones de su consultora, para el mes de abril, se estima una desaceleración, con un 2,5% previsto. Al mirar hacia mayo, mencionó que los primeros datos están por encima del 2%, aunque estas cifras son aún preliminares y podrían cambiar con el tiempo.