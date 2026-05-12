El Gobierno cede su participación en Transener a un consorcio privado

La venta del 100% de las acciones de Citelec, controladora de Transener, se formaliza a través de Genneia, un paso crucial para el sector energético en Argentina.

El Ministerio de Economía ha oficializado la venta total de su participación en Citelec al consorcio Genneia, conformado por Edison Energía y Genneia, por un total de 356 millones de dólares.

Quiénes están detrás de Genneia

Jorge Brito, propietario del Banco Macro, preside Genneia, que se asocia con los hermanos Patricio y Juan Neuss, quienes son partícipes del fondo Inverlat. Entre los socios destacan también importantes empresarios como Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan.

Control de Infraestructura Energética

Genneia no solo adquiere Transener, sino que ya tiene el control de varias empresas del sector energético en Argentina, incluyendo la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET) y la Empresa Jujeña de Energía (EJESA), entre otras.

Formalización de la Venta

Según la resolución de Hacienda, el contrato de compraventa debe ser formalizado en un plazo de 15 días hábiles tras la adjudicación.

Competencia en la Licitación

En la licitación, Genneia superó ofertas de otros grupos, como Central Puerto, que ofreció 301 millones de dólares, y Edenor, con 230 millones de dólares.

Transener y su Infraestructura Estratégica

Transener es clave en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), operando más de 12.600 kilómetros de líneas eléctricas de 500 kV a lo largo del país, asegurando el transporte de energía de manera eficiente desde el norte hasta el sur.