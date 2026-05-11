Darío Irigaray celebra el progreso en Vaca Muerta: ‘Grandes expectativas por lo que viene’

El reconocido periodista Darío Irigaray, director de Vaca Muerta News, reafirma que el desarrollo de este importante yacimiento energético argentino ha entrado en una fase decisiva, impulsado por significativas inversiones y proyectos de exportación.

En una conversación con Canal E, Irigaray destacó que Vaca Muerta está experimentando un crecimiento tangible. Este avance se respalda en una serie de inversiones millonarias, obras de infraestructura y convenios internacionales que están cambiando el panorama energético del país.

Durante su participación en una misión comercial en Houston junto a líderes de diferentes sectores, el periodista enfatizó la necesidad de generar confianza en los inversores internacionales. “Las expectativas son reales y con plazos definidos; estamos en una encrucijada donde no hay vuelta atrás”, afirmó Irigaray.

Proyectos Estratégicos: Exportaciones y Gas Natural Licuado

Uno de los principales avances destacados por Irigaray es el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Este proyecto permitirá duplicar las exportaciones de petróleo a partir de finales de este año y durante 2026. Asimismo, se están desarrollando trabajos vinculados al Gas Natural Licuado (GNL) y una infraestructura significativa en Punta Colorada.

“El avance en Punta Colorada es impresionante, con enormes tanques que están tomando forma rápidamente”, subrayó, mencionando que dicho proyecto ya alcanza un 60% de progreso y se está concretando a tiempo.

Con una balanza energética positiva, Argentina enfrenta el reto de ampliar su infraestructura de transporte para abastecer mejor a las regiones del norte del país y potenciar las exportaciones. “El superávit energético llegó a 7.000 millones de dólares el último año, gracias al aumento en la exportación de petróleo”, precisó.

Inversiones Millonarias y Crecimiento en Neuquén

Con respecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Irigaray señala que empresas como Chevron y Pluspetrol están planeando proyectos significativos en la región. Pluspetrol contempla una inversión de cerca de 12.000 millones de dólares, mientras que Chevron prevé desembolsos por aproximadamente 10.000 millones.

El norte de Neuquén se posiciona como un nuevo centro de desarrollo hidrocarburífero, especialmente en localidades como Rincón de los Sauces, donde la población y la economía están en auge. “Las expectativas son muy prometedoras, pero quienes busquen empleo deben estar preparados para el alto costo de vida en la zona”, concluyó Irigaray, aconsejando llegar con trabajo asegurado debido a la alta demanda habitacional.