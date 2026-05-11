Dólar blue sube este lunes 11 de mayo; el Banco Central vuelve a adquirir dólares

Las reservas internacionales del país dieron un pequeño respiro al aumentar en 87 millones de dólares, cerrando en 46.143 millones. Sin embargo, el dólar blue marcó su presencia en una jornada de incrementos que no pasa desapercibida.

Variaciones en el Dólar Blue

Este 11 de mayo, el dólar blue experimentó un aumento significativo, trepando 5 pesos en comparación con el cierre de la jornada anterior. En la punta vendedora, la divisa alcanzó los $1405, mientras que en la compra se estableció en $1385.

Precios del Dólar MEP

El dólar MEP también tuvo su cuota de movimiento, cerrando con una venta a $1428,40 y una compra en $1426,60.

Mercado de Dólar Contado con Liquidación

En cuanto al dólar Contado con Liquidación, se comercializó a $1481,70 para la venta y $1481,10 para la compra, lo que refleja un entorno cambiario activo.

Dólar Cripto y su Prominencia

El dólar cripto también jugó un papel importante, cotizando a $1478,60 para la venta y $1478,50 para la compra, evidenciando la creciente integración de las criptomonedas en el mercado financiero.

Tipologías de Dólar: Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio registró un valor de $1839,50, mostrando la complejidad del escenario cambiario actual.

Dólar Oficial y Mayorista

El dólar oficial cerró en $1415 para la venta y $1365 para la compra, mientras que el dólar mayorista se ubicó en $1398 por unidad, según datos de Rava Bursátil.

El Rol del Banco Central

En el panorama del mercado cambiario, el Banco Central adquirió 136 millones de dólares, ayudando a elevar las reservas internacionales que concluyeron en 46.143 millones.