Video: La regresiva locura por los estampas del Mundial: de Messi a Mbappé

El Furor de las Colecciones: El Parque Rivadavia se Llena de Pasión por el Álbum de la Copa del Mundo

En Buenos Aires, el Parque Rivadavia se convierte nuevamente en el epicentro de los coleccionistas, ansiosos por completar sus álbumes de stickers. Familias y aficionados al fútbol se agrupan en busca de los emblemáticos cromos que faltan en sus colecciones.

Un Encuentro de Generaciones en el Corazón de la Ciudad

El ambiente en el parque es vibrante, con niños intercambiando repetidos entre risas y anécdotas junto a padres y aficionados de toda la vida. Este espacio se ha transformado en un lugar donde las emociones y las historias se entrelazan en cada trueque.

Emoción Desatada por el Álbum de Panini

El lanzamiento del nuevo álbum de la Copa del Mundo de Panini ha desatado la euforia en Argentina. Para muchos, este torneo podría ser el último en el que veamos a Lionel Messi en acción, lo que aumenta el interés por obtener stickers de figuras icónicas como él, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.

Un Mosaico de Nombres y Sueños

Los stickers han trascendido el simple acto de coleccionar; son portadores de recuerdos, emociones y la pasión inquebrantable por el fútbol. A medida que los fans buscan las piezas que les faltan, se crea una comunidad unida por la misma pasión.

La Nueva Colección de 2026: Más Grande y Más Desafiante

Con la llegada de la Copa del Mundo 2026, Panini ha lanzado la colección de stickers más extensa de su historia, reflejando el aumento de equipos de 32 a 48. Esta expansión ha hecho que completar el álbum sea un desafío aún mayor para los coleccionistas, elevando la emoción a niveles sin precedentes.

Un Futuro Brillante para los Coleccionistas

El fervor por las colecciones no solo se mantiene, sino que crece con cada edición. La Copa del Mundo, con su mística y tradición, sigue siendo el motor que impulsa a millones a unirse y compartir la experiencia, ya sea en los parques o en las redes sociales.