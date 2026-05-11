El Primer Ministro armenio, Nikol Pashinyan, provocó una ola de reacciones en todo el mundo y entre la diáspora armenia tras hacer declaraciones sorprendentes sobre Karabaj. En un video impactante, cuestionó la conexión histórica de Armenia con esta región disputada.

Durante un video que se volvió viral el fin de semana, Pashinyan desafió a los críticos que aseguran que Armenia «perdió» Karabaj, repitiendo: “¿Cómo era esa tierra nuestra? ¿Cómo? Explíquenme.” Su discurso rompe con la narrativa nacional tradicional y ha generado un profundo debate.

Un Desafío a la Narrativa Nacional

Pashinyan continuó su argumentación cuestionando los fundamentos de la histórica conexión armenia con Karabaj: “Bajo el control de algunos generales que simplemente sembraban ahí, ¿era esa nuestra razón? ¿Construimos escuelas o fábricas? No, nunca fue nuestra.” Su mensaje pone en tela de juicio conceptos arraigados en la sociedad.

Paz con Azerbaiyán: Un Nuevo Horizonte

El Primer Ministro enfatizó su compromiso con un proceso de paz con Azerbaiyán, tras décadas de conflicto por Karabaj. Sus declaraciones se producen en el contexto de la reciente cumbre de la Comunidad Política Europea, donde Armenia dejó claro su rumbo proeuropeo, lo que ha comenzado a abrir nuevas oportunidades económicas para la región.

Armenia y su Proyección hacia Europa

Durante la cumbre, el presidente francés Emmanuel Macron tomó nota del cambio de dirección de Armenia, señalando su ruptura con la dependencia de Rusia y su alineación con Europa. “Estamos viendo el inicio de una nueva era,” afirmó Macron.

Reacciones desde Azerbaiyán

Mientras tanto, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, alertó sobre el resurgimiento de fuerzas anti-Azerbaiyanas en Armenia, subrayando que el futuro del país debe estar enfocado hacia la paz y la cooperación. Aliyev afirmó que “si esos círculos llegan al poder, será el pueblo armenio el que más sufrirá.”

Putin y el Referéndum

Las decisiones recientes de Armenia han llevado al presidente ruso Vladimir Putin a sugerir un referéndum sobre la posible membresía de Armenia en la Unión Europea. Sin embargo, Pashinyan aclaró que no hay planes inmediatos para tal votación, enfatizando que cualquier decisión se tomará solo cuando sea necesario.

El Primer Ministro cerró reafirmando que Armenia no tiene intención de dejar la Unión Económica Euroasiática, manteniendo el respeto por sus socios. Este es un momento crucial para Armenia, que atraviesa un proceso de transformación profundo e histórico.