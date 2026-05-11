Roberto Sánchez: El rival de Keiko Fujimori por la presidencia de Perú

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: La Batalla por la Presidencia de Perú

En un escenario electoral lleno de sorpresas y deficiencias logísticas, Perú se prepara para una emocionante segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio, donde Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se disputarán el ansiado cargo presidencial.

Resultados Electorales Preliminares Después de un extenso proceso de conteo, los datos indican que Keiko Fujimori lidera con un 17% de apoyo, mientras que Roberto Sánchez le sigue con un 12%, según las cifras provisionales con un 99,63% de los votos contabilizados. Rafael López Aliaga, otro candidato destacado, se queda fuera del balotaje con un 11.9%.

Las Claves del Proceso Electoral

El camino hacia esta segunda vuelta ha estado marcado por demoras en la instalación de mesas y problemas logísticos que obligaron a extender la votación en algunos centros. Esta primera ronda estuvo signada por una notable fragmentación del voto, donde más de 30 candidatos compitieron y ninguno logró superar el 20%. El nuevo presidente enfrentará un panorama complicado, heredando un país afectado por la desconfianza hacia las instituciones y un aumento en la inseguridad debido a la violencia del crimen organizado.

Candidatos en la Contienda

Keiko Fujimori: La Perseverante Heredera del Fujimorismo

Keiko Fujimori, actual candidata de Fuerza Popular, ha demostrado una tenacidad notable al llegar por cuarta vez a la segunda vuelta. A pesar de haber pasado por pruebas difíciles, incluyendo un encarcelamiento vinculado al caso Odebrecht, ha resurgido con una imagen que busca captar a los votantes cansados de la corrupción y la inseguridad. Con un lema claro de «vuelve el orden», busca asociarse con la figura de su padre, Alberto Fujimori, para apelar a quienes lo ven como un líder que logró estabilizar el país en momentos críticos.

Una Trayectoria Política Controvertida

Fujimori se ha enfrentado a una historia política marcada por la división: su apellido es un arma de doble filo. Aunque tiene una base de seguidores inquebrantable, su vinculación familiar plantea un reto en un contexto donde muchas personas recuerdan las violaciones de derechos humanos durante el mandato de su padre. En esta nueva campaña busca capitalizar el sentimiento de que el país requiere mano dura, con propuestas como la construcción de megacárceles de alta seguridad y la salida de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Roberto Sánchez: El Escapista del Gobierno de Castillo

Roberto Sánchez Palomino, quien se desempeñó como ministro durante el tumultuoso gobierno de Pedro Castillo, ha logrado mantenerse a flote en un entorno político complicado. Surgiendo desde atrás en las encuestas, se perfila como un fuerte contendiente en la segunda vuelta gracias a su conexión con el legado de Castillo. Originario de Huaral y con formación en psicología, ha sabido transformar sus vínculos con Castillo en una ventaja política. Su elección de vestirse con un sombrero de campesino durante los debates simboliza su relación con el electorado rural, el cual se siente desatendido por la élite limeña.

El Desafío de la Gobernabilidad