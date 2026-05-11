Delfines Suicidas: La Sorprendente Compra de Irán a Ucrania

¿Delfines Kamikazes? Irán en la Mira por su Estrategia Naval

Un reciente comentario en el Pentágono ha desatado un inesperado debate: ¿Está Irán utilizando delfines adiestrados para ataques navales en el Golfo Pérsico?

Durante una conferencia de prensa, un periodista preguntó al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegsett, sobre rumores de delfines kamikazes. La respuesta fue intrigante: «No puedo confirmar ni desmentir la existencia de nuestros propios delfines suicidas, pero sí puedo confirmar que ellos no tienen ninguno».

Sospechas sobre la Estrategia Militar Iraní

El general Dan Kaine se unió a la conversación, sugiriendo que estos rumores son tan absurdos como «la historia de tiburones equipados con rayos láser». Este debate se produce tras la publicación de un artículo en The Wall Street Journal que sugiere que Irán busca soluciones creativas para contrarrestar las restricciones navales impuestas por Estados Unidos.

La Realidad del Bloqueo

El artículo indica que las restricciones navales han expuesto debilidades en la estrategia iraní, lo que ha llevado a funcionarios a considerar nuevas armas, incluyendo submarinos y potencialmente delfines equipados con minas. Estas declaraciones se enmarcan dentro de un clima de creciente tensión, donde la Guardia Revolucionaria Islámica ha amenazado con interrumpir el tráfico internacional en el estrecho de Ormuz.

Un Recorrido por el Uso Militar de Delfines

Aunque la idea pueda sonar a ciencia ficción, el uso militar de mamíferos marinos no es nuevo. Hace décadas, se reveló que Irán había adquirido delfines entrenados de Ucrania, designados para misiones de combate. La formación incluía ataques a buques y buceadores enemigos, una información que genera inquietud entre especialistas en seguridad.

El Pasado de los Delfines Adiestrados

A finales de los años 90, se detalló cómo estos delfines eran entrenados para ataques suicidas, utilizando minas que se activaban al contacto. Esta táctica parece haber resurgido en la discusión actual, con la preocupación de que Irán esté reactivando programas olvidados.

Declaraciones de Irán

El expresidente iraní, Akbar Hashemi Rafsanjani, también mencionó el tema en memorias, describiendo cómo un grupo de ucranianos entrenaba delfines en Irán, pero él mismo negó cualquier uso militar de los animales. Aseguró que su objetivo era convertirlos en una atracción turística más que en herramientas de guerra.

¿La Inquietante Verdad de los Delfines en el Conflicto?

A pesar de las negaciones, los rumores persisten, y las fuerzas armadas de países como Estados Unidos y Rusia han reconocido el uso histórico de mamíferos marinos para fines bélicos. En este contexto, las especulaciones sobre el actual papel de Irán en la militarización de delfines continúan alimentando el debate.