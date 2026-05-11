Alerta en Escobar: Puma avanza hacia barrio privado

La aparición de un puma en un barrio privado de Escobar ha encendido las alarmas entre los residentes, llevando a las autoridades a implementar un operativo de monitoreo exhaustivo en la zona.

El felino fue captado por cámaras de seguridad en la madrugada del domingo, deambulando por las cercanías del Náutico Country Club, en el barrio El Cazador.

Las imágenes muestran al puma moviéndose con cautela a lo largo de un sendero detrás del country, muy próximo a la avenida Kennedy.

Después del avistamiento, miembros de Defensa Civil, Zoonosis y Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires intervinieron para llevar a cabo tareas de rastreo y prevención.

Las autoridades han advertido a los vecinos que se mantengan alejados del animal y que eviten intentar capturarlo en caso de un nuevo avistamiento. En situaciones de riesgo, instan a comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia.

Hasta el momento, los esfuerzos por localizar al puma no han tenido éxito, y las patrullas permanecen activas en áreas de vegetación y en zonas semi rurales del distrito.

Expertos en vida silvestre han indicado que estos felinos son predominantemente nocturnos y tienden a evitar el contacto humano. Sin embargo, la expansión de áreas urbanas hacia territorios rurales favorece la incursión de fauna silvestre en espacios habitados del conurbano bonaerense.