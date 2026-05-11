El juicio por el caso Hotesur se pospone: la primera audiencia será en septiembre

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) ha decidido no acelerar el proceso judicial contra Cristina y Máximo Kirchner, junto a Lázaro Báez y Cristóbal López, por delitos graves asociados al lavado de dinero. Aunque aún no hay fecha confirmada para el inicio del juicio, se ha convocado una sesión preliminar para el próximo 4 de septiembre.

El TOF 5 desestimó la solicitud del fiscal general Diego Velasco de dar celeridad al proceso judicial relacionado con los casos unificados Hotesur y Los Sauces, que involucran a varios acusados en un entramado de corrupción. Este juicio ha sido esperado con ansiedad, sin embargo, los jueces han establecido que la preparación debe seguir sus etapas debido a la complejidad del mismo.

La Audiencia Preliminar del 4 de Septiembre

En la audiencia programada para el 4 de septiembre, todas las partes del juicio —fiscalía, querellas y defensas— se reunirán para resolver aspectos operativos del debate. Será el momento crucial para acordar cuántos testigos serán convocados y cómo se organizarán las audiencias.

Contexto del Caso

Desde diciembre de 2024, cuando la Corte Suprema desestimó recursos presentados por Cristina Kirchner y otros, el fiscal ha exigido repetidamente fechas claras para el inicio del juicio, asumiendo que, aunque algunas pericias estén pendientes, el proceso puede continuar. Sin embargo, el tribunal ha priorizado la protección de las garantías procesales.

Consideraciones del Tribunal

El presidente del TOF 5, José Michilini, argumentó que la apremiante situación pública no debe influir en el respeto a las normas procesales. Según el tribunal, permitir que las demandas del fiscal prevalezcan podría comprometer la validez de las actuaciones judiciales.

Las Acusaciones

El caso se centra en las empresas del clan Kirchner, Hotesur y Los Sauces, acusadas de lavar 120 millones de pesos entre 2008 y 2015 mediante la simulación de contratos de alquiler. La figura central de esta trama es Lázaro Báez, con quien Cristina Kirchner mantuvo una serie de transacciones significativas durante su mandato.

La Relevancia de las Pericias Contables

El tribunal ha solicitado dos pericias contables; la primera ha revelado que Hotesur funcionaba exclusivamente como receptora de fondos provenientes de Austral Construcciones, vinculada a la obra pública del gobierno kirchnerista. La segunda pericia, aún en progreso, está centrada en la inmobiliaria Los Sauces, y los resultados serán determinantes para la prosecución del juicio.