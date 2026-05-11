Evasión Fiscal y Mansión en Pilar: Tapia y Toviggino Frente a Decisiones Cruciales en su Futuro Judicial

Crisis en la AFA: Tapia y Toviggino A la Espera de Decisiones Judiciales Cruciales

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, enfrentan un momento decisivo mientras aguardan resoluciones clave que podrían influir en su futuro legal.

Este lunes transcurrió el plazo para las presentaciones en dos expedientes judiciales importantes. Las decisiones que tomen los tribunales no solo impactarán en el futuro de los dirigentes, sino también en el escenario futbolístico nacional, justo antes del comienzo del mundial donde la selección, liderada por Lionel Messi, defenderá su título de campeón.

Procesamientos bajo la Lupa

Uno de los casos más significativos es el relativo a la retención indebida de aportes tributarios. El juez en materia penal económica, Diego Amarante, procesó a fines de marzo a Tapia, Toviggino, y a otros altos funcionarios por apropiación indebida de tributos por un monto que supera los 19.300 millones de pesos.

Apelaciones y Expectativas

Todas las partes han apelado la decisión del juez, y se anticipa que la Cámara de Apelaciones pueda revisar el caso. La Fiscalía ha pedido que se agraven los cargos contra los implicados, así como que se considere el incumplimiento de pagos en concepto de publicidad.

Sin Audiencia, Solo Escrito

A pesar de la expectativa de una audiencia, esta fue postergada y únicamente se presentaron escritos. La situación de Tapia se complica, ya que su defensa no presentó la apelación en el plazo determinado, lo que podría influir en el fallo del tribunal.

La Mansión en Pilar: Un Enigma Legal

Simultáneamente, este lunes expira el plazo para las presentaciones relacionadas con la mansión de Pilar, cuyo propietario formal es Real Central, una sociedad con conexiones controvertidas. Las sospechas apuntan a que Toviggino podría ser el verdadero dueño, dado el hallazgo de objetos de la AFA en la propiedad y una colección de vehículos de lujo registrados a nombre de sus familiares.

Conflictos de Jurisdicción

Inicialmente, el caso estaba en manos del juez Marcelo Aguinsky, pero una solicitud de la defensa llevó la causa a un tribunal federal. Los fiscales sostienen que debería regresar al fuero penal económico, lo que ha generado un debate intenso sobre la juridicción apropiada.

Implicaciones para la AFA