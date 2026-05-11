Fintech colombiana nombra a un argentino como nuevo gerente general para el Cono Sur

Con una inversión de 13 millones de dólares, la fintech colombiana Akua refuerza su estrategia de expansión en el Cono Sur al incorporar un sólido equipo directivo en Argentina.

En un contexto donde el ecosistema de pagos en América Latina avanza hacia una consolidación significativa, Akua, la renombrada empresa de tecnología financiera colombiana, anunció su interés por el mercado argentino. Luego de obtener 13 millones de dólares en una ronda de financiación en octubre de 2024, la compañía está lista para fortalecer su presencia en el Cono Sur.

Un Equipo de Expertos para el Crecimiento

Como parte de esta estrategia, Akua ha designado a Andrés Santiago Kecskemeti como Gerente General para el Cono Sur, que abarca Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. A su vez, se incorpora a Lucía Donnangelo como Chief of Staff, y a José Luis Horta como Head of Solutions & Partnerships, todos con el objetivo de impulsar alianzas estratégicas y expandir sus soluciones en el área financiera regional.

Andrés Santiago Kecskemeti: Un Líder con Experiencia

Kecskemeti, que lideró durante más de siete años en Thales, ha demostrado su capacidad en el ámbito de Banking & Payments en América Latina. En su reciente rol como Director de Ventas en Brasil, superó metas comerciales en su primer año y mantuvo un crecimiento sostenido en la región.

“Argentina ha avanzado considerablemente en la adopción digital y en la interoperabilidad. Sin embargo, el mercado requiere infraestructuras más modernas y eficientes para procesar pagos. Nuestro objetivo es acompañar esta transformación, brindando soluciones de pago que aprovechen la inteligencia artificial, incrementando la seguridad y velocidad,” señaló Kecskemeti.

Lucía Donnangelo: Impulsando el Valor al Cliente

Donnangelo aporta su sólida experiencia en Mastercard, donde se desempeñó como directora de soluciones comerciales. “Mi objetivo es asegurar que nuestro crecimiento genere valor tangible para nuestros clientes en Argentina y la región, facilitando su escalabilidad sobre una infraestructura moderna y segura,” afirmó.

José Luis Horta: Alianzas Estratégicas para el Futuro

Horta, con un historial en tecnología, blockchain y pagos digitales, se unirá al equipo con la misión de acelerar la creación de asociaciones y soluciones regionales, proporcionando una visión estratégica en la construcción de un ecosistema de pagos más robusto.

Con la incorporación de estos líderes, Akua busca posicionarse rápidamente en Argentina y convertirse en un actor clave en la infraestructura de pagos de la región, marcando un paso importante en su estrategia de expansión en América Latina.