Capturan al principal sospechoso del asesinato en Rawson

Un hombre ha sido apresado en Rawson, vinculado al asesinato de un individuo durante el pasado fin de semana en el barrio Río Chubut, cerca de la Terminal de Ómnibus.

Este lunes por la mañana, la policía detuvo a un hombre mayor de edad en la intersección de las calles San Martín y Don Bosco, luego de una exhaustiva búsqueda. La confirmación de la captura fue brindada por el jefe de la Comisaría de Rawson, Daniel Jara, quien indicó que el detenido ya tenía relación con la víctima.

Contexto del Homicidio

El crimen ocurrió cuando un hombre de 40 años fue apuñalado en el corazón en el barrio Río Chubut. La investigación, que fue liderada por la División Policial de Investigaciones (DPI) de Rawson, se intensificó después del homicidio, llevando a las autoridades a realizar diferentes allanamientos durante la madrugada del lunes.

Operativos y Arresto

Las indagaciones iniciales permitieron identificar al principal sospechoso. En base a esta información, se llevaron a cabo múltiples operativos en distintos puntos de la ciudad, culminando con la detención del presunto autor del crimen.

El Proceso Judicial

La causa sigue en curso y se prevé que el detenido se presente en audiencia de control, donde se le formularán los cargos correspondientes. Este hecho ha conmocionado a la comunidad local, que espera respuestas rápidas y justas ante esta trágica situación.