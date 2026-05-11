Inician exhumaciones en el Cementerio Oeste por el caso Iván Torres

El juez Claudio Vázquez ha dado luz verde al inicio de las exhumaciones en el Cementerio Oeste de Comodoro Rivadavia, en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Iván Torres, un caso que acumula más de dos décadas de incertidumbre.

Las labores de exhumación comenzaron este lunes, centrándose en el caso de Iván Torres, desaparecido en octubre de 2003. Esta acción, enmarcada dentro de las medidas dispuestas por la Justicia Federal, se está llevando a cabo bajo estricta confidencialidad.

Detalles del procedimiento de exhumación

El juez subrogante, Claudio Vázquez, confirmó que esta semana se iniciará el proceso de exhumación en una de las tumbas previamente señalizadas. Contando con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense y diversas entidades judiciales y de seguridad, el operativo busca dar un giro en la investigación.

Colaboración y logística del operativo

El operativo involucra entre 10 y 15 personas, incluyendo personal del cementerio, efectivos de Gendarmería Nacional y funcionarios judiciales federales, así como secretarios de los Juzgados Federales de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia.

Recompensa para quienes aporten información

Vázquez subrayó la importancia de estas exhumaciones en la búsqueda de Iván Torres, cuyo caso ha sido reconocido como una desaparición forzada a nivel internacional. A su vez, se mantiene vigente una recompensa de 15 millones de pesos para quienes proporcionen datos relevantes que puedan ayudar en la resolución del caso.

Análisis y plazos estimados

Durante este procedimiento, se realizarán muestreos y levantamiento de restos óseos considerados de interés pericial. Estos materiales serán enviados a laboratorios especializados para su análisis genético y antropológico, y se espera obtener resultados en un plazo de dos a cuatro meses.

Importancia de la búsqueda continua

El juez destacó la importancia de proseguir con las investigaciones en un caso sin resolución durante más de 20 años. “Siempre se busca a las personas con vida, pero es fundamental explorar todas las alternativas posibles”, afirmó Vázquez, enfatizando el compromiso del sistema judicial por esclarecer la situación de Iván Torres.