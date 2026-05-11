Protesta de agricultores franceses: Vierten estiércol en refinería de TotalEnergies por el aumento en precios del combustible

Miles de agricultores franceses se congregaron esta mañana en las afueras de la refinería de TotalEnergies en Feyzin, desafiando la situación económica que afrontan en el sector agropecuario.

La manifestación, organizada por el sindicato agrícola Coordinación Rural, reunió a aproximadamente cinco tractores que realizaron una simbólica descarga de residuos a las puertas de la refinería. Esta acción fue acompañada por la vigilancia de las fuerzas de seguridad, mientras los camiones cisterna continuaban sus operaciones.

Razones detrás de la Protesta

Los productores expresan su creciente preocupación por los elevados precios del diésel, el aumento de los costos de los fertilizantes y la caída de los precios de los cereales. Estas variables están ejerciendo una presión considerable sobre la rentabilidad de sus explotaciones.

Demostraciones Recurrentes en Francia

En los últimos años, los agricultores franceses han realizado múltiples movilizaciones en respuesta a los altos costos de producción, normativas medioambientales y la competencia desleal de importaciones. Estos factores han llevado a muchas fincas a la lucha por su viabilidad económica.