Un conmovedor reencuentro: perro y dueño se abrazan de nuevo

La angustia se tornó en alegría para Mariano Regonat, un hombre del campo santafesino, quien tras intensas horas de búsqueda, finalmente pudo reunirse con su querido perro Roco.

La historia comenzó el pasado jueves, cuando Mariano denunció la desaparición de Roco, un perro marrón que llevaba un distintivo collar amarillo. A través de una emotiva publicación en Facebook, con su número de contacto, Mariano encendió una ola de solidaridad en las comunidades de Avellaneda Oeste y Moussy, donde los vecinos ayudaron a difundir la noticia y aportar información sobre el paradero del animal.

Un encuentro inesperado en el camino

El tan esperado reencuentro ocurrió el viernes alrededor de las 15 horas. Mientras recorría los caminos de tierra de la zona, Mariano vio a lo lejos una figura familiar. Al reconocer el collar amarillo, no dudó en sacar su celular y comenzó a grabar, usando la bocina de su auto para llamar la atención de Roco.

En el emotivo video que rápidamente se volvió viral, se puede observar cómo el perro, al darse cuenta de la presencia de su dueño, cruza el camino a gran velocidad. Al abrirse la puerta del vehículo, Roco se lanza hacia Mariano, quien entre lágrimas lo recibe con un apasionado: “Hola mi bebé, qué lindo que estás, te encontró papi”.

La alegría del regreso a casa

Días después de su hallazgo, Mariano compartió un nuevo video de Roco, ya de vuelta en su hogar. En las imágenes, el perro juega con sus juguetes favoritos y se trepa a los árboles, uno de sus pasatiempos predilectos. «Extrañaba su juguete», dijo Mariano, claramente aliviado tras las horas de angustia, que incluso lo llevaron a pedir ayuda a San Roque en las redes sociales.

Con emoción, Mariano agradeció públicamente a todos los que colaboraron en la búsqueda: «Mil gracias a todos los que compartieron mi publicación y las imágenes de mi Roco. Estamos muy agradecidos». Este conmovedor relato resalta la fuerza de la comunidad y el poder de las redes sociales en la búsqueda de mascotas perdidas.