Créditos Hipotecarios: El Desafío de los Bancos entre Plazos Largos y Depósitos Cortos

La reactivación del mercado inmobiliario en Argentina vuelve a ser tema de discusión. Economistas advierten que una mejora real depende de implementar cambios estratégicos, sobre todo en el acceso al crédito hipotecario.

El mercado inmobiliario argentino, aunque presenta ciertas señales positivas, aún enfrenta desafíos significativos en su proceso de recuperación. La construcción, un sector crucial para la economía y el empleo, necesita urgentemente medidas que reaviven su dinamismo.

El rol del crédito hipotecario en la reactivación

Los economistas coinciden en que la clave para revitalizar la construcción no solo radica en estabilizar la macroeconomía, sino también en facilitar el acceso al crédito hipotecario. Miguel Kiguel, Martín Redrado y Federico González Rouco destacan la importancia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses como un elemento crucial para activar este proceso.

¿Por qué es esencial el financiamiento a largo plazo?

Sin financiamiento adecuado, el acceso a la vivienda se ve seriamente limitado. Los especialistas enfatizan que el crédito hipotecario es vital para lograr justicia social. Sin él, la demanda estructural permanece contenida, y la construcción, que genera empleo en abundancia, no logra despegar.

Propuestas para movilizar el FGS

Según Redrado, el FGS cuenta con activos que superan los US$70.000 millones en bonos y acciones. Sin embargo, su impacto en la economía real es actualmente limitado. Kiguel sugiere reorientar estos recursos hacia el financiamiento de la construcción, empleando estrategias que no generen déficit fiscal, como la compra de carteras hipotecarias.

Incentivos para el desarrollo de la construcción

Kiguel propone que el FGS sirva para financiar tanto al sector privado, como para adquirir hipotecas emitidas por los bancos, facilitando así el crédito hipotecario. Este enfoque podría ser fundamental para estimular la construcción y, por ende, la creación de empleo.

Desafíos del sistema financiero argentino

Redrado señala que la falta de un sistema financiero adecuado para sostener créditos a largo plazo excluye a la clase media del acceso a la vivienda. La oferta de préstamos en pesos por períodos extensos, como 20 o 30 años, es casi inexistente actualmente.

Aumento del ahorro bancarizado

El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, subraya que los depósitos en Argentina representan entre el 12% y el 15% del PBI, comparado con un 80% en Chile. Esta escasez de ahorro bancarizado limita la capacidad de los bancos para otorgar créditos de largo plazo.

Impacto de la construcción en la economía

La construcción no solo ofrece un gran impacto en el empleo, sino que también demanda insumos locales. Sin embargo, los costos han aumentado considerablemente, lo que afecta tanto la oferta de vivienda nueva como el acceso a créditos.

El futuro del crédito hipotecario en Argentina

Federico González Rouco argumenta que, aunque existen instrumentos de financiamiento como los créditos ajustados por UVA, el verdadero desafío radica en obtener los fondos necesarios. Los bancos, dependientes de depósitos a corto plazo, enfrentan dificultades para ofrecer préstamos a largo plazo.

La construcción como motor de cambio

Los especialistas enfatizan que no todos los créditos tienen el mismo efecto en la economía. Mientras que los préstamos para vivienda usada solo redistribuyen existencias, el financiamiento para obras nuevas expande la oferta y estimula el empleo, algo crucial para la recuperación.

Oportunidades en medio de la adversidad

Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, subraya las oportunidades a largo plazo en el sector, a pesar de las actuales dificultades. Iniciar obras ahora podría ser una buena estrategia para anticiparse a la reactivación del mercado.