Arturo Pérez-Reverte: La novela que transformó su vida y educación intelectual.

Arturo Pérez-Reverte Rinde Homenaje a un Clásico: Descubre por qué Aprecia «El Capitán Blood»

El reconocido autor de bestsellers como «Alatriste» y «Falcó» comparte su profundo vínculo con la novela de Rafael Sabatini, resaltando su influencia en su vida y su carrera literaria.

El Influjo de la Literatura en Pérez-Reverte

Arturo Pérez-Reverte sostiene que “un ser humano es en gran parte lo que ha leído”. Esta filosofía personal lo ha llevado a convertirse en una figura relevante para miles de lectores que han conectado con sus obras. Por ello, sus recomendaciones literarias tienen un fuerte eco entre sus seguidores, quienes desean conocer los libros que han moldeado su visión del mundo.

Una Recomendación que Resuena

Recientemente, a través de sus redes sociales, Pérez-Reverte compartió su entusiasmo por El Capitán Blood de Rafael Sabatini, calificándola como “la mejor novela de piratas que he leído en mi vida”. Este post, que ha acumulado casi 50,000 visualizaciones, refleja su apreciación por una obra que ha dejado una huella imborrable en su memoria.

El Legado de un Clásico

En el prólogo de una nueva edición de este clásico, publicada por Zenda y Edhasa, Pérez-Reverte rememora su experiencia con la novela, escrita cuando era niño. “La leí a los ocho o nueve años, incluso antes de La isla del tesoro y Un capitán de quince años”, cuenta. Esta obra, que narra las peripecias de un médico injustamente acusado que se convierte en pirata, le enseñó sobre la injusticia y lo que significa buscar dignidad en tiempos adversos.

El significado de la Piratería

Para Pérez-Reverte, el viaje de este personaje no es solo una aventura, sino una respuesta moral a un mundo injusto. “Hacerse pirata no es un delito, sino una forma de dignidad”, expresa, refiriéndose a cómo el relato moldeó su comprensión del bien y el mal.

Un Fenómeno Cultural

Con 480 páginas, El Capitán Blood no solo es un pilar del género de aventuras, sino que también cuenta con una célebre adaptación cinematográfica de 1935, protagonizada por Errol Flynn y Olivia de Havilland. “La combinación de la lectura y el cine fue decisiva; me embriagué de felicidad”, recuerda el autor.

Más Novedades de Pérez-Reverte

Además de la reedición de Sabatini, el autor ha lanzado recientemente Enviado especial con Alfaguara, una colección de crónicas y reportajes que abarcan su trabajo como corresponsal en los conflictos más significativos del último tercio del siglo XX, reafirmando su legado como narrador tanto en la ficción como en la no ficción.