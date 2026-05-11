Paula Felipe Mónaco celebra la identificación de sus padres: ‘Una alegría conmovedora y emocionante’

La periodista cordobesa Paula Felipe Mónaco celebra la identificación de los restos de sus padres, una noticia que trae alivio y esperanza tras años de incertidumbre. Su historia, marcada por la búsqueda de justicia, resuena profundamente en el contexto de la memoria histórica argentina.

Paula Felipe Mónaco expresó que la identificación de los restos de sus padres, Silvia Ester Felipe y Luis Carlos Mónaco, por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense en la “Loma del Torito” de La Perla, constituye “una conmovedora y emocionante forma de alegría”. La periodista compartió su emoción con Mitre Córdoba, asegurando que se sienten “muy contentos” con este nuevo hallazgo.

Recuerdos de un Pasado Doloroso

Los padres de Paula fueron secuestrados el 11 de enero de 1978 en la ciudad de Villa María, Córdoba. Solo tenía 25 días de vida en ese momento. Paula recordó cómo ese fatídico día, su padre fue capturado en su departamento en Catamarca, y posteriormente su madre fue secuestrada en la casa de su familia, en Manuel Ocampo.

Detalles del Secuestro

“Un grupo armado de hombres de civil, no identificados, irrumpió en nuestra casa. Amordazaron a mis abuelos y se llevaron a mi madre”, relató. Paula reveló que sus padres fueron llevados al centro clandestino de detención conocido como La Perla, donde fueron asesinados tras una semana de cautiverio.

Un Rayo de Esperanza

“El caso de mis padres ya fue parte de la mega causa de La Perla, pero como muchas otras familias en Argentina, nos faltaba encontrar sus restos”, recordó con un tono de nostalgia y esperanza. La periodista enfatizó que encontrar los restos de seres queridos desaparecidos abre una nueva vida, libre de la angustia de no saber dónde están.

Una Nueva Perspectiva de Vida

“Hoy, miramos al futuro con más luminosidad que antes. Aunque el dolor persista por los años sin ellos, la identificación de sus restos nos libera de la carga de saber que están ocultos”, añadió Paula, quien también es militante de H.I.J.O.S., una organización que lucha por los derechos humanos.

Llamado a la Acción

Felipe Mónaco instó a las instituciones a aumentar el presupuesto y recursos destinados a la identificación de víctimas de la dictadura. Agradeció los esfuerzos del juzgado federal, la fiscalía y el equipo forense, destacando los buenos resultados en Córdoba en los últimos meses.

Además, Paula es co-directora de la miniserie documental de Netflix “La Fiscal” (2026), que aborda el problema de los femicidios en la Ciudad de México, reflejando su compromiso con la justicia y la memoria histórica en diferentes contextos.