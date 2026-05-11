Día del Himno Nacional: El origen de nuestra canción patria

El 11 de mayo: Celebrando la Historia del Himno Nacional Argentino

Conmemoramos una fecha trascendental en la historia de Argentina: el 11 de mayo. En 1813, esta jornada marcó la oficialización del Himno Nacional, un símbolo que refleja nuestra identidad junto a la bandera y el escudo nacional.

Los Orígenes del Himno Nacional Argentino

La creación del Himno Nacional se enmarca en el contexto de la Primera Junta, donde surgió la necesidad de forjar símbolos que representaran el renovado espíritu patriótico. En ese momento, el gobierno impulsó la creación de una marcha que encarnara los ideales de libertad y autonomía frente al dominio español.

Un antecedente significativo fue un poema revolucionario publicado el 15 de noviembre de 1810 en la Gazeta de Buenos Ayres, inspirado en «La Marsellesa», el himno francés que simbolizaba la lucha popular.

Sin embargo, fue en 1813 cuando la Asamblea del Año XIII aprobó oficialmente este himno, con letras que exaltaban la libertad y convocaban a la resistencia ante la opresión colonial, acompañadas de la música épica de Blas Parera.

El Debut del Himno Nacional

La primera interpretación pública del himno se llevó a cabo el 28 de mayo de 1813 en el Teatro Coliseo, durante las celebraciones del mes de mayo. Niños vestían trajes indígenas y la obra recibió una cálida ovación del público, reflejando el fervor de la época.

Aquella versión original incluía fuertes referencias a la lucha contra España, fiel al clima independentista del momento. Con el tiempo, algunas estrofas fueron suavizadas para mejorar las relaciones diplomáticas con España, aunque la esencia patriótica del himno permaneció intacta.

Los Autores del Himno Nacional

El himno fue escrito por Vicente López y Planes, un destacado abogado y político que más tarde sería presidente provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Según su nieto, López y Planes se inspiró tras asistir a una representación teatral de “Antonio y Cleopatra” y escribió los versos que se convertirían en un ícono nacional.

El músico Blas Parera fue el encargado de dar vida a la letra con su música. A diferencia de López y Planes, quien donó su obra, Parera recibió honorarios por su contribución.

Juan Pedro Esnaola: Un Protagonista Clave

Un tercer personaje esencial en esta historia es Juan Pedro Esnaola. Las partituras originales de Blas Parera se perdieron con el tiempo, y Esnaola reconstruyó el himno recordando su interpretación en las tertulias de Mariquita Sánchez de Thompson. En 1847, realizó un primer arreglo, y en 1860 elaboró una nueva versión que se convertiría en la base oficial del Himno Nacional Argentino.

Finalmente, en 1928 se estableció como versión definitiva y en 1944 fue ratificada mediante un decreto. Esta rica historia del himno nacional nos une y nos inspira, un recordatorio de nuestra lucha por la libertad.