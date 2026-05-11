El riesgo país cae por debajo de 500 puntos tras 4 meses

El inicio de la semana sorprende a los mercados argentinos, ya que el riesgo país desciende por debajo de los 500 puntos básicos, marcando un cambio significativo en la tendencia económica del país.

Optimismo en el Mercado Económico

El indicador de riesgo país, elaborado por JPMorgan, se posiciona en 498 puntos, respaldado por un notable incremento en los bonos soberanos. Este descenso refleja una tendencia positiva que comenzó la semana pasada, motivada por la actualización favorable de la calificación por parte de la agencia Fitch, sumada a la expectativa de una posible revisión por parte de Moody’s antes de julio.

Movimientos en el Índice MERVAL

El MERVAL en alza

En paralelo, el índice MERVAL ha registrado un avance del 0.7%, lo que indica un buen comienzo para los activos argentinos. Por su parte, los American Depositary Receipts (ADRs) en Nueva York presentan resultados mixtos, un reflejo de la volatilidad que sigue caracterizando el mercado.

¿Qué significa este descenso en el riesgo país?

Superar la barrera de los 500 puntos básicos es un signo alentador para los inversores, sugiriendo un clima de estabilidad y potencial mejora en la situación económica del país. Los analistas apuntan que este movimiento podría generar mayor confianza entre los inversores locales e internacionales, incentivando así nuevas inversiones.

El mercado sostiene su atención en el desarrollo de estas dinámicas, mientras el ambiente económico continúa evolucionando.