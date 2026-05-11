Los Beatles: Primer museo en Londres, ¡donde ofrecieron su último concierto!

Por primera vez, los fanáticos de Los Beatles podrán visitar un museo dedicado a la icónica banda en Savile Row, donde vivieron momentos cruciales de su carrera musical.

Un Espacio Inolvidable en Savile Row

El nuevo museo, titulado The Beatles en Savile Row, se ubicará en el número 3 de esta emblemática calle, conocida por sus exclusivas sastrerías británicas. Este espacio fue crucial para la banda, ya que aquí grabaron su último álbum, Let It Be, y ofrecieron su última presentación en la azotea.

Fecha de Inauguración y Registro de Visitas

El museo se inaugurará en 2027 y ya se abrirán registros para quienes deseen obtener entradas. Aquellos interesados pueden inscribirse a través del sitio oficial de Los Beatles.

Un Viaje a la Historia de la Banda

Paul McCartney compartió su entusiasmo con la BBC sobre el museo, mencionando que aunque los turistas visitan Abbey Road, la falta de acceso a los estudios genera congestión en la zona. «Esta iniciativa es fantástica», afirmó.

Recreaciones y Experiencias Únicas

Los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de una recreación del estudio de grabación donde se realizó Let It Be, y revivir la experiencia del famoso concierto en la azotea, exactamente en el mismo lugar donde tuvo lugar. McCartney agregó que a medida que los visitantes suben, podrán apreciar artículos y recuerdos únicos de la banda.

La Última Actuación de Los Beatles

El célebre concierto de la azotea, que tuvo lugar en enero de 1969, fue la última vez que se reunieron los cuatro miembros. Michael Lindsay-Hogg, el director del evento, recordó que algunos quisieron cancelarlo, pero George Harrison insistió en continuar.

En un día gélido de invierno, la banda causó revuelo en la ciudad mientras interpretaba clásicos como ‘Don’t Let Me Down’ y ‘Get Back’, antes de que la policía interrumpiera su actuación debido a las quejas de los vecinos.

Museos en Liverpool y Nuevos Proyectos Musicales

En Liverpool, existen dos museos dedicados a la banda, incluyendo ‘The Beatles Story’, que reproduce el histórico club The Cavern. Esta nueva apertura en Londres complementará la rica historia de la banda, que sigue viva en la memoria de sus seguidores.

Recientemente, McCartney y Ringo Starr lanzaron un sencillo titulado ‘Home To Us’, con la colaboración de Chrissie Hynde y Sharleen Spiteri. Además, McCartney tiene planes de presentar un nuevo álbum titulado The Boys of Dungeon Lane, que revive sus recuerdos de infancia en Liverpool.