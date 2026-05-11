Cúneo arremete contra los cordobeses: «Por votar liberalismo, se quedarán sin fábricas de autos»

El periodista Santiago Cúneo ha generado una nueva ola de reacciones tras sus contundentes críticas a la provincia de Córdoba. En su programa de Política Argentina, vinculó la posible salida de Nissan con la reciente elección de los cordobeses.

Las explosivas declaraciones de Cúneo

Durante una intensa discusión sobre la economía nacional, Cúneo no escatimó en palabras al acusar a los habitantes de Córdoba de actuar en contra de sus propios intereses. Afirmó que el respaldo a Javier Milei pone en riesgo las terminales automotrices de la región y advirtió: «Se va Nissan, cordobeses, quedan avisados».

El dilema de la dependencia económica

La crítica principal de Cúneo fue hacia la contradicción que representa para Córdoba depender de líderes que no son respaldados por sus propios votantes. Aseguró que, gracias a la economía brasileña, los cordobeses aún pueden exportar camionetas, pero cuestionó por qué las inversiones de autos eléctricos prefieren San Pablo sobre Argentina.

Un tono lapidario hacia la gobernación

Cuando se le preguntó sobre el gobernador Martín Llaryora, Cúneo desestimó su relevancia, afirmando que su papel en el contexto político actual es «absolutamente indiferente». Esta observación agrega otro giro a la crítica generalizada hacia la administración provincial.

La realidad social según Cúneo

El periodista no se detuvo ahí. En su análisis, tachó a la clase media de «desaparecida» y sugirió que la provincia está avanzando hacia un «suicidio económico» al mantener una política que podría debilitar aún más su base industrial. Su mensaje fue claro: la falta de acción puede llevar a un futuro sombrío para la región.