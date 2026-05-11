Acusado de intentar asesinar a Trump se declara inocente

Un inusual episodio sacudió la capital estadounidense cuando un hombre fue acusado de intentar asesinar a Donald Trump durante un evento de gran relevancia. Frente a la justicia, el imputado mantuvo su inocencia.

Cole Tomas Allen, un californiano de 31 años, se presentó este lunes en un tribunal federal de Washington D.C. para declarar su inocencia en relación a los cargos de intento de asesinato del expresidente Donald Trump.

La acusación fue formalizada por la Fiscalía del Distrito de Columbia, argumentando que el incalificable ataque ocurrió el 25 de abril durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, realizada en el hotel Washington Hilton.

Los cargos que enfrenta incluyen intento de asesinato, agresión a un funcionario con arma mortal, transporte de armas y disparo de arma en un contexto de violencia.

Detalles del Incidente en la Cena de Corresponsales

De acuerdo con informes del Departamento de Justicia, Allen logró superar un control del Servicio Secreto cerca de las 20:30, dirigiéndose rápidamente hacia el salón de baile donde se encontraba el exmandatario.

Según los fiscales, el acusado presuntamente utilizó una escopeta durante el ataque, lo que resultó en un agente federal herido en el pecho antes de que la seguridad lograra contener la situación.

Armamento Recuperado Durante la Detención

En el momento de su arresto, las autoridades encontraron una pistola, numerosos cartuchos de munición y una variedad de armas blancas, incluyendo cuchillos y dagas en posesión del acusado.

El caso avanza en las instancias federales, donde se evaluará la responsabilidad de Allen en este alarmante ataque que inquietó a la nación y a la comunidad internacional durante un evento mediático de alto perfil.