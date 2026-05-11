Prelista del Mundial: ausencias notables y sorpresas en la selección argentina

La AFA Presenta la Prelista de 55 Jugadores para el Mundial 2026: Ausencias y Sorpresas A solo un mes del inicio del Mundial 2026, la selección argentina da su primer paso hacia la defensa del título con la presentación de su prelista de jugadores. Este lunes, la AFA reveló los nombres que podrían hacer historia en la próxima Copa del Mundo. Lionel Scaloni y su cuerpo técnico han compartido la lista preliminar que incluye a 55 futbolistas, de los cuales finalmente se elegirán a 26 para el torneo que comenzará el 11 de junio, con el partido inaugural en México y Sudáfrica. Análisis de la Prelista: Nombres Esperados y Ausencias Notables El listado, aunque previsiblemente esperado en muchos casos, también sorprendió con algunas ausencias significativas. Jugadores clave que formaron parte del plantel campeón en Qatar 2022 no figuran en esta primera selección. Franquicias y Jugadores en la Banca Franco Armani, quien se retiró de la selección, no está en la nómina. También se ausentan Juan Foyth por una lesión, así como figuras como Papu Gómez, Ángel Correa y Ángel Di María. Este último, aunque había un interés por su regreso, optó por disfrutar la copa desde su hogar. Paulo Dybala, con problemas físicos, tampoco encontrará su nombre en la lista. Div class="visual__image"> Paulo Dybala no estará en el próximo Mundial tras el título en Qatar (REUTERS/Paul Childs)

Nuevos Talentos que Deslumbran

A pesar de estas ausencias, la lista presenta a varios futbolistas que han destacado en sus clubes y que intentarán ganarse un lugar en la selección final. Entre las nuevas caras, Mateo Pellegrino, Santiago Castro y otros futbolistas de la Serie A, añaden frescura a la convocatoria.

Jugadores Fuera del Radar

Otros nombres que no aparecen en la prelista incluyen al delantero Taty Castellanos y al defensor Tomás Palacios, lo que deja a muchos aficionados preguntándose qué nuevos talentos podrían sorprender en los próximos días.

Oportunidades de Sorpresa

El cuerpo técnico también mantiene la mira en otros talentos que han brillado recientemente. Nicolás Capaldo, un exjugador de Boca que ahora se destaca en Alemania, así como Zaid Romero, que milita en Getafe, son dos nombres que podrían sorprender en la elección final.

La Expectativa Aumenta

Con el paso de los días y la llegada del Mundial, la presión sobre los seleccionados aumenta. La selección argentina, campeona del mundo, espera mantener su estatus, mientras los jugadores trabajan arduamente para demostrar que merecen un lugar en el equipo definitivo.