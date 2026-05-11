Descubren pintura nazi robada en casa de descendientes de líder de las SS

Un excepcional hallazgo ha sacudido el mundo del arte: un cuadro que fue robado a un coleccionista judío durante la Segunda Guerra Mundial ha sido recuperado en la vivienda de los descendientes de un colaborador holandés con las SS.

Un legado oscuro: el descubrimiento de un retrato perdido

El «Retrato de una joven», una obra del artista neerlandés Toon Kelder, había permanecido durante décadas en la casa de la familia Seyffardt, colaboradores del régimen nazi, hasta que un detective de arte, Arthur Brand, lo redescubrió.

La Historia Detrás del Cuadro

Este retrato pertenecía a Jacques Goudstikker, un destacado coleccionista de arte judío que pereció mientras intentaba escapar de los Nazis en 1940, dejando tras de sí una valiosa colección de más de 1.000 obras.

El descubrimiento del cuadro fue revelado por un descendiente de Seyffardt, quien se sintió impactado al enterarse de que su familia había mantenido la obra en su hogar. Este colaborador había sido un general neerlandés que comandó una unidad de voluntarios de las Waffen-SS y fue asesinado en 1943 por la resistencia.

La Revelación Familiar

El familiar, al darse cuenta de su conexión con la historia, se dirigió a su abuela para obtener más información. Ella confesó que el cuadro había sido adquirido durante la guerra y se trataba de «arte judío saqueado».

La familia, que cambió su apellido al finalizar el conflicto, admitió tener el cuadro, pero negó conocer el origen real de la obra, según reportes en medios holandeses.

Un Llamado a la Justicia

Convencido de que hacer pública la historia era el único camino para recuperar el cuadro, el familiar contactó a Arthur Brand, quien se convirtió en su aliado en esta búsqueda de justicia.

En declaraciones al diario De Telegraaf, el descendiente expresó su vergüenza y su deseo de que el cuadro volviera a las manos de los herederos de Goudstikker.

El Viaje del Retrato: Investigaciones y Revelaciones

Arthur Brand comenzó una minuciosa investigación que reveló etiquetas y números grabados en el marco del cuadro, conectándolo a una subasta en 1940 donde se vendió gran parte de la colección de Goudstikker. Brand llegó a la conclusión de que fue Hermann Göring, figura prominente del régimen nazi, quien robó la obra cuando Goudstikker huyó a Gran Bretaña.

Más tarde, la pintura encontró un nuevo hogar en manos de Seyffardt antes de llegar a sus descendientes. A lo largo de su carrera, Brand ha recuperado múltiples obras de arte robadas, pero este caso particular lo ha marcado por su historia y su contexto. «Descubrir un cuadro de la famosa colección Goudstikker en manos de los herederos de un general de las SS ha sido sorprendente», comentó.

Paralelismos en la Historia del Arte Robado

Este revelador hallazgo recuerda a situaciones anteriores donde obras maestras robadas por los nazis aparecieron en lugares curiosos, como una propiedad en Argentina vinculada a un alto funcionario del régimen.

La trama de la historia del arte sigue desarrollándose, llevando a muchos a reflexionar sobre el pasado y el deber de restituir lo que fue injustamente sustraído.