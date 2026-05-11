El capitán del MV Hondius: Momentos «extremadamente difíciles» por brote de hantavirus y solicitud de privacidad

En un conmovedor mensaje, el capitán Jan Dobrogowski hizo un llamado a la comprensión hacia los pasajeros y tripulantes que enfrentan un momento de gran dificultad a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.

Un Llamado a la Empatía

El capitán Dobrogowski compartió un emotivo mensaje en video donde enfatizó la importancia de respetar la privacidad de quienes han estado a bordo, agradeciendo la paciencia y el espíritu de unidad mostrado por todos durante este difícil periodo.

Mensaje de Esperanza en Tiempos Difíciles

Durante su intervención, el capitán declaró: «Como líder de la tripulación, mi deber es asegurar la seguridad de todos los a bordo y llevar a cada uno de ellos de regreso a casa». Su compromiso va más allá de la travesía, reafirmando su responsabilidad hasta que cada persona esté sana y salva en tierra firme.

Una Situación Crítica

La comunidad está consternada por la noticia de un brote de hantavirus que ha cobrado la vida de tres personas, dejando al menos seis contagios confirmados. El capitán recordó un momento triste, cuando anunció la muerte de un pasajero antes de conocer el diagnóstico del virus.

Condolencias y Gratitud

Dobrogowski extendió sus más profundas condolencias a las familias de los afectados y agradeció a su equipo por su valentía frente a la adversidad. «No puedo imaginarme atravesar esta situación con un grupo mejor», expresó, haciendo hincapié en la fortaleza y unidad mostrada a bordo.

Desembarco y Futuro del Crucero

El gobierno español, junto con la Organización Mundial de la Salud, está coordinando el desembarco de los pasajeros en medio de esta crisis. El plan es asegurar un regreso seguro a Países Bajos y Australia. Tras completar el desembarco, el crucero está previsto que retome su camino hacia Róterdam.

El Impacto del Brote

Este incidente ha impactado a todos a bordo, y las autoridades continúan investigando la magnitud del brote, con nuevos casos reportados. La comunidad científica se mantiene alerta y espera hacer frente a este desafío con la mayor efectividad posible.