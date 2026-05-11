Pagos de ANSES: Lunes 11 de mayo

El lunes 11 de mayo de 2026 marca el comienzo de un nuevo ciclo de pagos para jubilados, pensionados y familias en Argentina. Con información clara y actualizada, conoce cuándo y cómo podrás recibir tus haberes.

Hoy, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da inicio a un nuevo cronograma de pagos, que incluye a una amplia gama de beneficiarios dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Este período es clave para aquellos que buscan mantenerse al día con sus beneficios sociales y pensiones.

Jubilados y Pensionados: Primeros Beneficiarios

Los jubilados y pensionados cuya jubilación no supere el mínimo comenzarán a recibir sus pagos. Según el calendario establecido, quienes tienen el número de DNI que termina en cero son los primeros en cobrar:

– DNI terminados en 0: Pago disponible hoy, 11 de mayo.

Pensiones No Contributivas (PNC) Activas

Las Pensiones No Contributivas, que benefician a personas con discapacidad, adultos mayores y madres de siete o más hijos, también recibirán su ayuda económica hoy:

– DNI terminados en 0 y 1: Onus de pago disponible el día de hoy.

Asignaciones Universales y Familiares

En paralelo, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y otras asignaciones familiares comenzarán a ver reflejados sus pagos. Los grupos que cobrarán hoy incluyen:

– Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 0.

– Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0.

– Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 0.

Otros Beneficios Actuales

El 11 de mayo también es una fecha clave para quienes esperan el cobro de asignaciones de pago único, como matrimonio, nacimiento y adopción:

– Asignaciones de Pago Único: A partir de mañana, los beneficiarios podrán cobrar desde el 12 de mayo hasta el 10 de junio.

– Asignaciones Familiares de PNC: Las personas con documentos de todas las terminaciones podrán acceder a su monto disponible desde hoy hasta el 10 de junio.

Es importante recordar que todos los fondos estarán disponibles en las cuentas bancarias para ser utilizados de inmediato, ya sea para realizar compras con tarjeta de débito o para ser retirados en cajeros automáticos. No es necesario asistir a las sucursales bancarias el mismo día del cobro, ya que los fondos permanecerán acreditados.