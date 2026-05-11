El Turismo Carretera Regresa a Córdoba: Fechas, Entradas y Pilotos Confirmados

El icónico automovilismo argentino regresa a Córdoba el 30 y 31 de mayo en el Autódromo Oscar Cabalé. ¡Comprá tu entrada y no te pierdas esta gran fiesta del motorsport!

El Turismo Carretera hará su esperado regreso a Córdoba este 30 y 31 de mayo en el Autódromo Oscar Cabalé. Las entradas ya están disponibles en la web oficial del evento y puedes pagarlas en 3 o 6 cuotas sin interés con Tarjeta Cordobesa.

Los protagonistas de la competencia

Este evento reunirá a destacados pilotos del campeonato, con una especial participación de corredores cordobeses como Facundo Chapur, Ricardo Risatti, Rodrigo Lugón y Marco Dianda. Se espera una gran concurrencia en el circuito del valle de Paravachasca.

¡Más que solo carreras!

El evento también contará con la participación del TC Pista, donde Thomas Pozner y Eugenio Provens representarán a la provincia. Provens ya ha alcanzado una victoria esta temporada y se encuentra entre los punteros.

Además de la competencia automovilística, habrá actividades para toda la familia, con sofisticados espacios gastronómicos, interacciones de marcas y experiencias VIP que enriquecerán la jornada.

Un regreso triunfal después de años

El retorno del Turismo Carretera al Cabalén se confirma luego de once años, gracias a significativas mejoras en la infraestructura del lugar. Las renovaciones incluyen ampliación de vías de escape, nuevos guardarrails, y un trabajo integral en los sectores de box y seguridad.

El regreso en 2025 estableció un récord histórico con más de 100 mil asistentes durante el fin de semana, consolidando a Córdoba como uno de los destinos más atractivos del calendario nacional de automovilismo.